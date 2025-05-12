ظاهرة جديدة في العلاج النفسي.. حديث أكثر وأدوية أقل

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة من جامعتي كولومبيا وولاية نيويورك عن تحول ملحوظ في طريقة تعامل الأمريكيين مع الصحة النفسية، حيث أصبح الاعتماد على العلاج بالكلام أكثر شيوعاً من العلاج بالأدوية فقط.

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🔍 أبرز نتائج الدراسة:

📈 ارتفاع نسبة المتلقين للرعاية النفسية الخارجية إلى 15% في 2021 مقارنة بـ 12% في 2018.

💊 انخفاض الاعتماد على الأدوية فقط من 68% إلى 62%، وتشمل هذه الأدوية مضادات الاكتئاب والذهان ودواء ADHD.

🧠 تراجع نسبة العلاج النفسي مع الأطباء النفسيين من 41% إلى 34%.

👥 زيادة دور الأخصائيين الاجتماعيين والمستشارين في تقديم العلاج.

📅 التزام أكبر بالعلاج النفسي: أكثر من 17% حضروا 20 جلسة أو أكثر في 2021، مقارنة بـ14% في 2018.

🚪 انخفاض في التوقف المبكر عن العلاج: فقط 28% غادروا بعد جلستين أو أقل، مقارنة بـ34% سابقًا.

🗨️ تصريح الباحث:

قال الدكتور مارك أولفسون:

"بعد سنوات من الاعتماد المتزايد على الأدوية النفسية، بدأ التوجه يعود تدريجيًا نحو العلاج النفسي المباشر."