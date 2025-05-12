الإثنين 2025-05-12 02:51 م
 

ظاهرة جديدة في العلاج النفسي.. حديث أكثر وأدوية أقل

مخن
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-  كشفت دراسة حديثة من جامعتي كولومبيا وولاية نيويورك عن تحول ملحوظ في طريقة تعامل الأمريكيين مع الصحة النفسية، حيث أصبح الاعتماد على العلاج بالكلام أكثر شيوعاً من العلاج بالأدوية فقط.

اضافة اعلان


🔍 أبرز نتائج الدراسة:
📈 ارتفاع نسبة المتلقين للرعاية النفسية الخارجية إلى 15% في 2021 مقارنة بـ 12% في 2018.
💊 انخفاض الاعتماد على الأدوية فقط من 68% إلى 62%، وتشمل هذه الأدوية مضادات الاكتئاب والذهان ودواء ADHD.
🧠 تراجع نسبة العلاج النفسي مع الأطباء النفسيين من 41% إلى 34%.
👥 زيادة دور الأخصائيين الاجتماعيين والمستشارين في تقديم العلاج.
📅 التزام أكبر بالعلاج النفسي: أكثر من 17% حضروا 20 جلسة أو أكثر في 2021، مقارنة بـ14% في 2018.
🚪 انخفاض في التوقف المبكر عن العلاج: فقط 28% غادروا بعد جلستين أو أقل، مقارنة بـ34% سابقًا.

 

🗨️ تصريح الباحث:
قال الدكتور مارك أولفسون:
"بعد سنوات من الاعتماد المتزايد على الأدوية النفسية، بدأ التوجه يعود تدريجيًا نحو العلاج النفسي المباشر."

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أوربان: هنغاريا تعارض حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

88

المرأة والجمال كيف تحافظين على صحة بشرتك بعد العلاج الكيميائي؟

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية طلبة "البلقاء التطبيقية" يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا

قاقا

المرأة والجمال كيف تختارين درجة الأشقر المناسبة للون بشرتك؟

مديرية الأمن العام

أخبار محلية عاجل تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات

نته

طب وصحة مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

ل

أخبار محلية انطلاق المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية في بني كنانة



 
 





الأكثر مشاهدة