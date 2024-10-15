 
الثلاثاء 2024-10-15 10:41 ص
 
 

ظهور الشيب قبل الثلاثين.. دراسة تكشف السر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 10:35 ص
الوكيل الإخباري-   علامات الشيب مثل الشعر الأبيض، تظهر بشكل تدريجي مع التقدم في العمر، ولكن قد يلاحظ البعض ظهور تلك العلامات في مرحلة الشباب، قد يحدث ذلك نتيجة لعوامل مختلفة تسبب فقدان الشعر للونه الأصلي.اضافة اعلان


وتقول دراسات سعودية جديدة نشرتها مجلة Journal of Cosmetic Dermatology، إن الإجهاد يمكن أن يضاعف من احتمالات ظهور الشيب قبل سن الثلاثين.

ويبدو أن القلق والاكتئاب يتداخلان مع بصيلات الشعر أكثر من العوامل الأخرى، بما في ذلك التدخين والنظام الغذائي وممارسة الرياضة.

وتشير الأرقام إلى أن الكثيرين يتحول شعرهم إلى اللون الرمادي بحلول سن الخمسين، لكن الملايين يبدأون في التحول إلى اللون الرمادي قبل سنوات أو حتى عقود من هذا السن.

وتقول الدراسة إن الأسباب غير واضحة، لكن هرمون التوتر الكورتيزول أو أدوية الصحة العقلية يمكن أن تسبب التهابا ضارا في فروة الرأس.

وقام فريق من جامعة الملك سعود بمقارنة معدلات الشيب بين 1193 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا عن طريق استطلاع عبر الإنترنت أجري بين يوليو 2023 وفبراير 2024 في السعودية.

ووجد الباحثون أن نصف المشاركين اكتسبوا شعرة رمادية واحدة على الأقل في العشرينات من العمر.

وأشار واحد من كل ثمانية إلى أن لديهم أكثر من 100 شعرة رمادية.

ووجد الفريق أن القلق زاد من احتمال ظهور الشيب بمقدار 2.24 مرة، بينما زاد الاكتئاب من ذلك بمقدار 2.56 مرة.

وكان التاريخ العائلي هو العامل الأكبر وراء ظهور الشيب مبكرا.

وبحسب الدراسة، فإن التدخين يؤدي إلى خطر مضاعف تقريبا، لكن النظام الغذائي الجيد يمكن أن يقلص هذا الخطر بنسبة 32%.
 
gnews

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