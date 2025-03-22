ظهور دم في البراز؟ تعرّف على الأسباب ومتى يجب استشارة الطبيب!

الوكيل الإخباري- يُعد وجود دم في البراز مؤشرًا على حدوث نزيف في الجهاز الهضمي، وقد يظهر بشكل واضح على ورق التواليت أو في المرحاض، أو قد يكون غير مرئي ويُكتشف فقط عبر فحص البراز الخفي. ويختلف سبب النزيف باختلاف مكانه في الجهاز الهضمي، لذا من المهم التعرف على أسبابه المحتملة ومتى يجب القلق بشأنه.

اضافة اعلان



أسباب ظهور الدم في البراز

1- البواسير

البواسير هي الأوردة المتورمة في منطقة الشرج والمستقيم، وتُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لوجود دم في البراز. قد يؤدي الإمساك أو رفع الأثقال إلى تمزق هذه الأوردة، مما يسبب نزيفًا خفيفًا يظهر باللون الأحمر الفاتح.

2- الشق الشرجي

عبارة عن تمزق صغير في بطانة الشرج، يشبه الجروح الناتجة عن تشقق الشفاه. يحدث غالبًا بسبب خروج براز صلب أو كبير الحجم، مما يؤدي إلى الشعور بألم أثناء التبرز ونزيف بسيط.

3- داء الأمعاء الالتهابي (IBD)

يتسبب داء الأمعاء الالتهابي، مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، في إسهال دموي وألم مستمر، وقد يكون مصحوبًا بفقدان الوزن. هذه الحالة ناتجة عن التهاب مزمن في الجهاز الهضمي، وتتطلب متابعة طبية مستمرة.

4- التهاب القولون الإقفاري

يحدث نتيجة ضعف تدفق الدم إلى القولون، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين وتلف الأمعاء. قد يكون مصحوبًا بإسهال دموي وألم شديد في البطن، يزداد سوءًا بعد تناول الطعام.

5- داء الرتوج

الرتوج هي أكياس صغيرة تتكون على جدار القولون، وعادةً لا تسبب مشكلات، لكنها قد تنزف أو تلتهب أحيانًا، مما يؤدي إلى ظهور دم في البراز.

6- قرحة المعدة

هي تقرحات في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وغالبًا ما تنجم عن العدوى بالبكتيريا الحلزونية (H. pylori) أو بسبب الاستخدام طويل الأمد لمسكنات الألم مثل الأسبرين والإيبوبروفين. في بعض الحالات، قد تسبب نزيفًا داخليًا يظهر على شكل براز داكن أو أسود اللون.



متى يجب استشارة الطبيب؟

❗ إذا كان النزيف شديدًا أو مستمرًا.

❗ إذا كان الدم مصحوبًا بألم شديد في البطن أو فقدان وزن غير مبرر.

❗ إذا كان لون الدم داكنًا (أسود أو يشبه القطران)، مما قد يشير إلى نزيف في الجهاز الهضمي العلوي.

❗ إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل الإسهال المستمر أو الحمى أو الدوخة.



الخلاصة

قد يكون وجود دم في البراز ناتجًا عن أسباب بسيطة مثل البواسير، لكنه قد يكون أيضًا علامة على مشكلات أكثر خطورة. لذلك، من الضروري الانتباه للأعراض المصاحبة ومراجعة الطبيب عند الحاجة لضمان التشخيص المبكر والعلاج المناسب.