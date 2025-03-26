عادات خاطئة عند تناول الكشري في العيد

الوكيل الإخباري- يعد الكشري من الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر، ويعتبر وجبة متكاملة تحتوي على البروتينات، الكربوهيدرات، والألياف، مما يجعله من الخيارات المفضلة للكثيرين، خاصة في أيام العيد.

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لكن، هناك بعض العادات الخاطئة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

وفيما يلي أبرز العادات التي يجب تجنبها، وفقًا للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية:



إفراط مرضى السكري في تناوله

الكشري وجبة غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، مما يجعله غير مناسب للإفراط في تناوله، خاصةً لمرضى السكري. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يعرض الصحة للخطر.



إضافة كميات كبيرة من البصل المقلي

البصل المقلي يعتبر من المكونات الأساسية للكشري، ولكن الإفراط في تناوله قد يرفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم. كما أنه قد يتسبب في حدوث مشاكل هضمية مثل الحموضة وارتجاع المريء، بالإضافة إلى الانتفاخ في المعدة.



الإكثار من الشطة

إضافة كميات كبيرة من الشطة قد تهيج المعدة وتزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب المعدة والقولون، فضلًا عن زيادة الحموضة التي قد تسبب حرقة المعدة. كما أنها قد تؤدي إلى مشاكل هضمية مثل الإسهال والتقلصات.



تناول الكشري في وقت متأخر من الليل

تناول الكشري في وقت متأخر يمكن أن يسبب عسر الهضم وصعوبة في النوم بسبب ثقل الوجبة، بالإضافة إلى تراكم الدهون في الجسم نتيجة عدم حرق السعرات الحرارية أثناء النوم.



لتجنب هذه المشاكل الصحية، يُنصح بتناول الكشري باعتدال وتجنب إضافة كميات كبيرة من البصل المقلي والشطة، فضلًا عن تجنب تناوله في وقت متأخر من الليل.