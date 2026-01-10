السبت 2026-01-10 01:46 م

عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!

ىا
تعبيرية
 
السبت، 10-01-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني الكثير من صعوبة إنقاص الوزن بسبب عادات مسائية تؤثر على الأيض والنوم، مثل تناول وجبات عشاء ثقيلة أو الحلويات، والإفراط في استخدام الشاشات قبل النوم.

اضافة اعلان


ووفق "فري ويل هيلث"، لتسهيل فقدان الوزن يُنصح بتحديد موعد نوم ثابت، اختيار وجبات خفيفة مساءً، تقليل استخدام الشاشات، وممارسة نشاط بدني معتدل.


أهم العادات المسائية التي تعيق خسارة الوزن:
تناول عشاء ثقيل متأخر: يزيد مستويات السكر في الدم صباح اليوم التالي.
الحلويات في الليل: تشجع على استهلاك سعرات حرارية عالية.
الأكل قبل النوم مباشرة: يعيق النوم ويؤثر على الساعة البيولوجية.
الأكل أمام الشاشات: يؤدي إلى تناول كميات أكبر دون وعي.
الكافيين مساءً: يؤثر على جودة النوم ويزيد الرغبة في الأكل.
عدم التخطيط للوجبات: يرفع احتمال تناول أطعمة عالية السعرات خلال اليوم.


التحكم في مواعيد الأكل، اختيار وجبات خفيفة، وطهي الطعام منزليًا من أفضل الطرق لدعم فقدان الوزن بشكل صحي.

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يعزز قدراته في الضفة الغربية لتأمين المستوطنات الجديدة

فلسطين الاحتلال يعزز قدراته في الضفة الغربية لتأمين المستوطنات الجديدة

ا

منوعات 5 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه (الكاتل)

5

تكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي.. هكذا سيكون مستقبل أجهزة الكمبيوتر

طفلة تنظر بحزن من أمام خيمة تؤويها وسط ظروف معيشية قاهرة وصعبة

فلسطين وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد القارس

555555

فيديو منوع متداول بعنوان : يوم عادي في أستراليا 😂🦘!

ااا

فيديو منوع سيدة تقوم بدهن المكان المخصص لإطعام الطيور بالزيت، كحلّ مُسالم لمنع السناجب من التسلق وسرقة طعام الطيور 😂!

5

فيديو منوع تصاميم منازل ذكية جدًا 😍!

444444444

فيديو منوع شاب قرر أن يجرب تناول الطعام بنفس سرعة صديقته وكانت هذه النتيجة 😂!



 






الأكثر مشاهدة