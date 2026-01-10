عادات مسائية تجمّد عملية الحرق.. ابتعدوا عنها!

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من صعوبة إنقاص الوزن بسبب عادات مسائية تؤثر على الأيض والنوم، مثل تناول وجبات عشاء ثقيلة أو الحلويات، والإفراط في استخدام الشاشات قبل النوم.

ووفق "فري ويل هيلث"، لتسهيل فقدان الوزن يُنصح بتحديد موعد نوم ثابت، اختيار وجبات خفيفة مساءً، تقليل استخدام الشاشات، وممارسة نشاط بدني معتدل.



أهم العادات المسائية التي تعيق خسارة الوزن:

تناول عشاء ثقيل متأخر: يزيد مستويات السكر في الدم صباح اليوم التالي.

الحلويات في الليل: تشجع على استهلاك سعرات حرارية عالية.

الأكل قبل النوم مباشرة: يعيق النوم ويؤثر على الساعة البيولوجية.

الأكل أمام الشاشات: يؤدي إلى تناول كميات أكبر دون وعي.

الكافيين مساءً: يؤثر على جودة النوم ويزيد الرغبة في الأكل.

عدم التخطيط للوجبات: يرفع احتمال تناول أطعمة عالية السعرات خلال اليوم.



التحكم في مواعيد الأكل، اختيار وجبات خفيفة، وطهي الطعام منزليًا من أفضل الطرق لدعم فقدان الوزن بشكل صحي.