عادات يومية تُلحق ضررا خفيا بالأسنان.. احذرها

الوكيل الإخباري- رغم حرص كثيرين على تنظيف أسنانهم بانتظام باستخدام الفرشاة والخيط، فإن أطباء الأسنان يحذرون من أن بعض العادات اليومية الشائعة قد تُلحق ضررًا كبيرًا بصحة الفم دون أن يدرك الشخص ذلك.

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وكشف الدكتور بن هارغريف، كبير أطباء الأسنان في Dental Boutique، عن أربع ممارسات شائعة ينبغي تجنبها للحفاظ على صحة الأسنان واللثة:

1. لا تخلع الأسنان اللبنية بالخيط

رغم أن هذه الطريقة تُستخدم تقليديًا لدى الأطفال، فإنها قد تتسبب بمضاعفات، مثل إصابة اللثة، أو ترك جزء من الجذر داخل الفم، أو حدوث نزيف والتهاب. ويوصي الأطباء بترك الأسنان تتساقط بشكل طبيعي، أو استشارة طبيب الأسنان إذا لزم الأمر.

2. تجنّب جل التبييض دون وصفة طبية

منتجات تبييض الأسنان المنتشرة في الأسواق قد تبدو جذابة بسبب سهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها، لكنها قد تؤدي إلى حروق في اللثة، وتآكل مينا الأسنان، وتفاوت في لون التبييض. ويُنصح باللجوء إلى إجراءات تبييض احترافية تحت إشراف طبي مختص.

3. استبدل فرشاة الأسنان القاسية

الشعيرات القاسية قد تؤذي مينا الأسنان وتؤدي إلى انحسار اللثة وزيادة الحساسية، مما يُمهّد لتسوس الأسنان. ويوصي الخبراء باستخدام فرشاة ناعمة مع حركة دائرية خفيفة لضمان تنظيف فعّال دون إيذاء الأنسجة.

4. احذر من خل التفاح وماء الليمون صباحًا

رغم الفوائد الهضمية لبعض المشروبات الحمضية مثل خل التفاح وماء الليمون، فإن تناولها على معدة فارغة قد يضر بالأسنان بسبب تآكل المينا، خاصة في الصباح حين يكون الفم جافًا. ويُفضل تخفيف هذه المشروبات بالماء، شربها باستخدام ماصة، ثم مضمضة الفم بالماء مباشرة بعدها.



نصيحة أخيرة:

يشدد الأطباء على أن العناية الجيدة بالأسنان لا تقتصر فقط على التنظيف، بل تشمل أيضًا تجنّب العادات الضارة، واستخدام منتجات مناسبة، وعدم تجربة العلاجات المنزلية دون استشارة طبيب مختص.