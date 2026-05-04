الإثنين 2026-05-04 01:09 م

عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم

عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم.. اليكم ما كشفته الدراسات
تعبيرية
 
الإثنين، 04-05-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تُسهم في تقليل الشعور بالتوتر، من خلال تأثير مباشر في بيولوجيا الجسم، وليس فقط على الحالة النفسية.
وبحسب ما نشره موقع SciTechDaily، استندت الدراسة، التي نُشرت في دورية Sport and Health Science، إلى تجربة سريرية تُعد الأولى من نوعها، حيث تابعت تأثير التمارين الهوائية على الجسم على مدار عام كامل.

اضافة اعلان


وقاد البحث فريق من جامعة بيتسبرغ الأميركية، وركّز على دراسة تأثير الالتزام بتوصيات النشاط البدني، خاصة ممارسة 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الهوائية المعتدلة إلى الشديدة.


وشملت الدراسة 130 بالغًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى التزمت ببرنامج رياضي منتظم لمدة عام، بينما اكتفت الثانية بتلقي إرشادات صحية عامة دون تغيير نمط نشاطها.


وخلال فترة الدراسة، راقب الباحثون مؤشرات متعددة، أبرزها مستوى هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، إلى جانب قياسات اللياقة البدنية ووظائف الدماغ.


انخفاض واضح في هرمون التوتر


وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة بانتظام سجلوا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الكورتيزول على المدى الطويل، مقارنة بالمجموعة الأخرى.


ويُعد الكورتيزول عنصرًا أساسيًا في تنظيم وظائف حيوية مثل النوم والمناعة والذاكرة، لكن ارتفاعه المزمن يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي والحالة النفسية.


وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة، لأن معظم الدراسات السابقة اعتمدت على ملاحظات ارتباطية، بينما اعتمدت هذه الدراسة على تجربة عشوائية طويلة الأمد، ما يمنحها قوة أكبر في تفسير العلاقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا

طب وصحة الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا

ولي العهد يشارك هدفًا عالميًا للتعمري أمام ليون في الدوري الفرنسي

أخبار محلية ولي العهد يشارك هدفًا عالميًا للتعمري أمام ليون في الدوري الفرنسي

زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

أخبار الشركات زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

ب

أخبار محلية أمانة عمان تستقبل 188 طلب تصاريح لبيع البطيخ والشمام للعام الحالي

عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم.. اليكم ما كشفته الدراسات

طب وصحة عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم

ب

أخبار محلية مجمع اللغة العربية يصدر "دليل المصطلحات الحاسوبية العربية" لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

ل

أخبار محلية منتدى الاتصال الحكومي يستضيف رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء

ب

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا



 
 






الأكثر مشاهدة

 