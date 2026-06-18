الخميس 2026-06-18 12:59 م

عادة تزيد خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني لدى مرضى السكري

عادة تزيد خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني لدى مرضى السكري
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر باحثون، خلال مؤتمر ENDO 2026، من أن القيلولة الطويلة خلال النهار قد تزيد بشكل ملحوظ خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.اضافة اعلان


وأوضح الباحثون أن مرض الكبد الدهني يُعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً لدى مرضى السكري، وينجم عن تراكم الدهون داخل خلايا الكبد.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 1900 بالغ مصاب بالسكري من النوع الثاني، مع تقييم عادات نومهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2024.

وخلال متابعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، شُخّصت الإصابة بمرض الكبد الدهني لدى 379 مشاركاً، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا على أخذ قيلولة نهارية تزيد مدتها على 30 دقيقة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، حتى في حال حصولهم على نوم ليلي جيد.

وأشارت الدراسة إلى أن أعلى معدلات الخطر سُجلت لدى الأشخاص الذين يجمعون بين سوء النوم الليلي والقيلولة الطويلة، إذ ارتفعت احتمالية إصابتهم بمرض الكبد الدهني بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم.

وأكد الباحثون أن النوم يعد من العوامل المرتبطة بنمط الحياة التي يمكن التحكم بها، داعين مرضى السكري من النوع الثاني إلى مراجعة عادات نومهم وتجنب القيلولة الطويلة للحد من خطر الإصابة بمشكلات الكبد.
 
 


gnews

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