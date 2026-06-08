عادة خطيرة قبل النوم تدمر نومك دون أن تشعر!

الوكيل الإخباري- يُعد تجنب استخدام الشاشات قبل النوم من أكثر النصائح شيوعًا لتحسين جودة النوم، لكن خبراء النوم يشيرون إلى أن المشكلة لا تتعلق بالشاشة نفسها فقط، بل بطريقة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم.

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ويعاني كثير من المراهقين والشباب من قلة النوم رغم حاجتهم إلى 8–10 ساعات يوميًا للمراهقين و7–9 ساعات للبالغين، وترتبط قلة النوم بمشكلات صحية ونفسية مثل ضعف التركيز والذاكرة واضطراب المشاعر.



وفي ظل انتشار مواقع التواصل، بات الباحثون يدرسون تأثيرها على النوم بشكل أعمق، حيث تشير أبحاث حديثة إلى أن عدد مرات تفقد التطبيقات والانخراط العاطفي معها قد يكون أكثر تأثيرًا من مدة الاستخدام نفسها.



وفي دراسة عام 2024 شملت 830 شابًا وشابة، تبين أن كثرة تصفح مواقع التواصل والتفاعل العاطفي معها ارتبطا باضطرابات النوم أكثر من مدة استخدام الهاتف.



كيف تؤثر مواقع التواصل على النوم؟

لا يقتصر التأثير على الضوء الأزرق، بل يشمل عوامل نفسية مثل الاستثارة الذهنية الناتجة عن المحتوى المثير أو السلبي، والمقارنات الاجتماعية التي قد تسبب التوتر، إضافة إلى "الخوف من فوات الأحداث" (FOMO) الذي يدفع للاستمرار في التصفح.



كما أن تفقد الهاتف بشكل متكرر قبل النوم يؤدي إلى تأخير النوم وتقليل جودته، ويحوّل الأمر إلى عادة يصعب التخلص منها.



كيف تحمي نومك؟

ينصح الخبراء بتجنب المحتوى المثير للتوتر قبل النوم بـ30 إلى 60 دقيقة، وتفعيل وضع "عدم الإزعاج" أو إبعاد الهاتف عن غرفة النوم، مع الانتباه لعادة التصفح العشوائي ومحاولة كسرها لتحسين جودة النوم.