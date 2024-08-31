عادة شائعة تسبب الإصابة بجرثومة المعدة

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة
هناك العديد من الأسباب التي تسبب الإصابة بجرثومة المعدة، أبرزها تناول الأطعمة الملوثة أو عدم تطهير الخضروات والفواكه قبل تناولها.
طرق انتقال الجرثومة من شخص لآخر
وعن طرق انتقال جرثومة المعدة من الشخص المصاب إلى الشخص السليم، يتم ذلك عن طريق اللعاب، من خلال تناول المياه أو الطعام الذي تناوله الشخص المصاب، وفق ما رواه الدكتور محمد خورشيد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«الوطن».
وتابع «خورشيد» أن جرثومة المعدة معدية وتنتقل من شخص لآخر عن طريق اللعاب، أي «استخدام الأشياء من قِبل الشخص المصاب». لذلك، لا بد من الحذر والتأني عند استخدام تلك الأشياء أو التعامل مع الشخص المصاب بجرثومة المعدة، كما يجب على الشخص المصاب أن يحتفظ بأشيائه لنفسه دون أن يشاركها مع غيره.
أعراض الإصابة بجرثومة المعدة
هناك بعض الأعراض التي يشعر بها المريض حال الإصابة بجرثومة المعدة، والتي تتمثل في:
آلام المعدة.
العطش الشديد.
حموضة المعدة.
خروج الغازات.
تدهور الصحة بشكل عام.
الإسهال المتكرر.
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