عادة شائعة تسبب الإصابة بجرثومة المعدة

الوكيل الإخباري- جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية تهاجم الصغير قبل الكبير، إذ تتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وتسبب ألمًا شديدًا في البطن.

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وقد يأخذ علاجها مسارًا طويلًا. أكثر ما يشغل بال أصحاب هذا المرض هو مدى انتقالها من خلال التعامل مع الأشخاص الآخرين، خوفًا على ذويهم من الإصابة بها.



أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

هناك العديد من الأسباب التي تسبب الإصابة بجرثومة المعدة، أبرزها تناول الأطعمة الملوثة أو عدم تطهير الخضروات والفواكه قبل تناولها.

وفي حال الإصابة بالجرثومة، لا بد من الحذر عند التعامل مع الأشخاص الآخرين، حتى لا تنتشر العدوى بينهم.



طرق انتقال الجرثومة من شخص لآخر

وعن طرق انتقال جرثومة المعدة من الشخص المصاب إلى الشخص السليم، يتم ذلك عن طريق اللعاب، من خلال تناول المياه أو الطعام الذي تناوله الشخص المصاب، وفق ما رواه الدكتور محمد خورشيد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«الوطن».



وتابع «خورشيد» أن جرثومة المعدة معدية وتنتقل من شخص لآخر عن طريق اللعاب، أي «استخدام الأشياء من قِبل الشخص المصاب». لذلك، لا بد من الحذر والتأني عند استخدام تلك الأشياء أو التعامل مع الشخص المصاب بجرثومة المعدة، كما يجب على الشخص المصاب أن يحتفظ بأشيائه لنفسه دون أن يشاركها مع غيره.