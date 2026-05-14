عادة شائعة في موسم الحساسية قد تؤذي العينين

الوكيل الإخباري- تحذر تقارير طبية من عادة شائعة يلجأ إليها كثيرون لتخفيف حكة العينين خلال موسم الحساسية، وهي فرك العينين، لما قد تحمله من مخاطر على صحة البصر.





ويؤكد أطباء العيون أن ارتفاع مستويات حبوب اللقاح خلال هذا الموسم يؤدي إلى تهيّج وجفاف وحكة شديدة في العينين، ما يدفع الكثيرين إلى فركهما بشكل متكرر.



إلا أن هذا التصرف، رغم أنه يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة، قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وإلحاق أضرار طويلة الأمد بالعين إذا تحول إلى عادة مستمرة.



وأوضح محمد دهبادي، استشاري جراحة العيون في مركز OCL Vision، أن الحكة والاحمرار والشعور بعدم الراحة تجعل فرك العينين رد فعل شائعًا، لكنه غير آمن.



وأضاف: "نستقبل عددًا متزايدًا من المرضى الذين يعانون احمرارًا وحكة في العينين، وفي بعض الحالات انخفاضًا مؤقتًا في حدة البصر. ورغم أن فرك العينين يبدو مريحًا، إلا أنه يزيد المشكلة سوءًا".



ويشرح المختصون أن فرك العينين المتكرر قد يسبب إصابات دقيقة في سطح العين والجلد الرقيق المحيط بها، وهو من أرق أنواع الجلد في الجسم، ما يجعله أكثر عرضة للضرر والتهيج.



كما قد يؤثر الفرك المستمر في القرنية، وهي الطبقة الشفافة المسؤولة عن تركيز الضوء داخل العين، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مشكلات بصرية طويلة الأمد.



وخلال موسم حمّى القش، قد تتحول هذه العادة إلى حلقة مفرغة، إذ يؤدي التهيج إلى فرك العينين، ما يزيد الأعراض سوءًا ويطيل مدتها.



وينصح الأطباء عند الشعور بحكة في العينين بتجنب فركهما، واللجوء بدلًا من ذلك إلى قطرات العين المرطبة ومضادات الهيستامين للحد من الالتهاب وتخفيف الأعراض.





