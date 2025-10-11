عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري- جمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة تحذر من التعب المستمر والمنهك منذ الاستيقاظ، والذي لا يزول حتى بعد النوم، كعارض قد يكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بالسرطان. هذا التعب يؤثر على الجسم والنفسية، ويصاحبه أعراض مثل فقدان الطاقة، ضعف التركيز، آلام عضلية ومشاعر سلبية.

ورغم خطورته، لا يعني التعب المستمر دائمًا وجود سرطان، فقد يكون مرتبطًا بحالات أخرى مثل فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو أمراض مزمنة.



الجمعية تؤكد أهمية مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار التعب دون سبب واضح، حيث أن الكشف المبكر يزيد فرص العلاج والشفاء.