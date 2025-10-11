عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

ورغم خطورته، لا يعني التعب المستمر دائمًا وجود سرطان، فقد يكون مرتبطًا بحالات أخرى مثل فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو أمراض مزمنة.
الجمعية تؤكد أهمية مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار التعب دون سبب واضح، حيث أن الكشف المبكر يزيد فرص العلاج والشفاء.
