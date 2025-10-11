السبت 2025-10-11 01:30 م
 

عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

بلا
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-   جمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة تحذر من التعب المستمر والمنهك منذ الاستيقاظ، والذي لا يزول حتى بعد النوم، كعارض قد يكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بالسرطان. هذا التعب يؤثر على الجسم والنفسية، ويصاحبه أعراض مثل فقدان الطاقة، ضعف التركيز، آلام عضلية ومشاعر سلبية.

اضافة اعلان


ورغم خطورته، لا يعني التعب المستمر دائمًا وجود سرطان، فقد يكون مرتبطًا بحالات أخرى مثل فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو أمراض مزمنة.


الجمعية تؤكد أهمية مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار التعب دون سبب واضح، حيث أن الكشف المبكر يزيد فرص العلاج والشفاء.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ات

المرأة والجمال 9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها

البترا

أخبار محلية وزارة السياحة تستهدف إطلاق رحلات مدرسية إلى البترا ضمن برنامج "أردننا جنة"

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

بلا

طب وصحة عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

اى

طب وصحة مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟

الجمهورية العربية المصرية

عربي ودولي وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة

السودان

عربي ودولي 30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان

ر

طب وصحة الوحمة عند الرضع.. متى تختفي؟ ومتى تستدعي متابعة طبية؟



 
 





الأكثر مشاهدة