عدم تنظيف إبريق الشاي.. 3 أضرار قد تصيبك

الوكيل الإخباري- لا يهتم بعض الأشخاص بتنظيف إبريق الشاي بعد كل استخدام، دون الانتباه أن إهمال نظافته قد يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم.



أضرار عدم تنظيف إبريق الشاي

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