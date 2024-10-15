عدم تنظيف إبريق الشاي.. 3 أضرار قد تصيبك

أضرار عدم تنظيف إبريق الشاي
1- تغير مذاق الشاي
استعمال الإبريق دون تنظيفه قد يؤدي إلى تغير طعم الماء، ومن ثم التأثير سلبًا على نكهة الشاي، نتيجة لتراكم الرواسب المعدنية والترسبات الجيرية بداخله، مثل كربونات الكالسيوم والماغنسيوم.
2- إتلاف الإبريق
لا تؤثر الرواسب المعدنية والترسبات الجيرية على مذاق الشاي فقط، بل تؤدي أيضًا إلى تقليل العمر الإفتراضي للإبريق، حيث تتسبب في تآكله من الداخل.
3- نمو الجراثيم
عدم التخلص من الماء المتبقي في إبريق الشاي بعد كل استخدام قد يتسبب في نمو الجراثيم الضارة بداخله، بحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منه CDC.
كيفية تنظيف إبريق الشاي
طريقة تنظيف إبريق الشاي بسيطة، كل ما عليك فعله هو:
- إضافة القليل من صابون غسل الصحون إلى إسفنجة ناعمة.
- غمس الإسفنجة في الماء الدافئ.
- تنظيف الإبريق من الداخل والخارج بالإسفنجة.
- شطف الإبريق بالماء الدافئ جيدًا.
- غسل غطاء الإبريق من كلا جانبين بالماء الدافئ.
- عدم استخدام الإبريق حتى يجف تمامًا.
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