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عرض شائع يشير إلى الإصابة بهذا المرض الخطير.. احذره

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 12:08 م

الوكيل الإخباري-   الإصابة بسرطان الأمعاء من أكثر الأنواع شيوعًا بين الشباب، ومن المحتمل أن يتسبب في الوفاة في أغلب الأحيان، خاصة إذا تم تشخيصه في مرحلة متأخرة دون أن ينتبه الشخص المصاب إلى الأعراض التي تظهر عليه.

وتبدأ الإصابة بالسرطان في الأمعاء الغليظة والجزء الأخير من الجهاز الهضمي؛ إذ يحول الخلايا العادية إلى أخرى ذات ورم متعدد المراحل، وفق ما نشرته منظمة الصحة العالمية، وتظهر العديد من الأعراض على المصاب دون أن يلتفت إليها.

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 الإصابة بسرطان الأمعاء

ومن أبرز الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بسرطان الأمعاء، والتي نجهلها جميعا؛ الشعور بالضعف بشكل عام «الإرهاق الشديد»، حسب ما أوضح الدكتور محمود يسري، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«الوطن».

وأشار إلى أن أعراض الإصابة بسرطان الأمعاء تشمل الشعور بألم في البطن، واصفرار الجلد وبياض العينين، والغثيان، والقيء، وفقدان الوزن، ووجود دم في البراز وتغير لون البراز إلى الأحمر أو الأسود غالبًا، والإسهال، واحمرار الجلد.

 
gnews

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