عرض شائع يشير إلى الإصابة بهذا المرض الخطير.. احذره

وتبدأ الإصابة بالسرطان في الأمعاء الغليظة والجزء الأخير من الجهاز الهضمي؛ إذ يحول الخلايا العادية إلى أخرى ذات ورم متعدد المراحل، وفق ما نشرته منظمة الصحة العالمية، وتظهر العديد من الأعراض على المصاب دون أن يلتفت إليها.
ومن أبرز الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بسرطان الأمعاء، والتي نجهلها جميعا؛ الشعور بالضعف بشكل عام «الإرهاق الشديد»، حسب ما أوضح الدكتور محمود يسري، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«الوطن».
وأشار إلى أن أعراض الإصابة بسرطان الأمعاء تشمل الشعور بألم في البطن، واصفرار الجلد وبياض العينين، والغثيان، والقيء، وفقدان الوزن، ووجود دم في البراز وتغير لون البراز إلى الأحمر أو الأسود غالبًا، والإسهال، واحمرار الجلد.
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