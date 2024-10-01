عرض شائع يشير إلى الإصابة بهذا المرض الخطير.. احذره

الوكيل الإخباري- الإصابة بسرطان الأمعاء من أكثر الأنواع شيوعًا بين الشباب، ومن المحتمل أن يتسبب في الوفاة في أغلب الأحيان، خاصة إذا تم تشخيصه في مرحلة متأخرة دون أن ينتبه الشخص المصاب إلى الأعراض التي تظهر عليه.



وتبدأ الإصابة بالسرطان في الأمعاء الغليظة والجزء الأخير من الجهاز الهضمي؛ إذ يحول الخلايا العادية إلى أخرى ذات ورم متعدد المراحل، وفق ما نشرته منظمة الصحة العالمية، وتظهر العديد من الأعراض على المصاب دون أن يلتفت إليها.

اضافة اعلان