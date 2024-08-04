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علاج الإمساك فورا.. طرق فعالة خلال 24 ساعة فقط

الإمساك
الإمساك




 

الأحد، 04-08-2024 09:13 ص

 الوكيل الإخباري - يؤدي الإمساك المزمن إلى صعوبة القدرة على ممارسة الأنشطة والمهام اليومية، ويحتاج علاجه إلى تناول الأدوية المناسبة وتغيير نمط الحياة اليومية.

 

طرق سريعة للتخلص من الإمساك
1-مكملات الألياف
تعد مكملات الألياف من أسرع وأفضل الطرق لتحسين حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك وإخراج البراز من الجسم بشكل أسهل، وذلك في حال عدم تناول نظام غذائي صحي غني بالألياف الطبيعية مثل الشوفان والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.


2-الملينات
يساعد استعمال الأدوية الملينة على ترطيب البراز ودفع المياه بشكل جيد للأمعاء، ما يسمح بإخراج البراز بسهولة، وذلك عند المعاناة من الجفاف ونقص المياه بالجسم.


3-الحقنة الشرجية
هناك أنواع عديدة من الحقن الشرجية التي يمكن استعمالها لتليين البراز بشكل كافي حتى تسهل عملية خروجه من الأمعاء من خلال إدخال بعض السوائل إلى المستقيم.


4-التحاميل (اللبوس)
يساعد اللبوس الشرجي على تحفيز الأمعاء للحركة وتليين البراز، ويمكن استشارة الصيدلي حول النوع المتوافر لاستعماله والتخلص من الإمساك.


5-أدوية laxative
تم تصميم أدوية laxative لتحريك الأمعاء والضغط عليها للتخلص من الإمساك، وتباع في الصيدليات دون وصفة طبية، ويمكن اختيار الأنواع التالية:
bisacodyl (Dulcolax, Ducodyl, Correctol)
senna-sennosides (Senokot)

 

الكونسلتو 

 

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