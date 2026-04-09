الخميس 2026-04-09 11:13 م

علاج غير دوائي يخفف آلام الظهر المزمنة

تعبيرية
 
الخميس، 09-04-2026 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   كشف باحثون عن أسلوب غير دوائي قد يغيّر طريقة التعامل مع آلام الظهر المزمنة، عبر التأثير مباشرة في كيفية معالجة الدماغ لإشارات الألم.اضافة اعلان


نهج مختلف بعيدًا عن الأدوية

لا تخلو العلاجات التقليدية لآلام الظهر من المخاطر، إذ قد تؤدي أدوية مثل الباراسيتامول ومضادات الالتهاب إلى مشكلات في المعدة أو الكبد والكلى عند الاستخدام الطويل، بينما ترتبط المواد الأفيونية بخطر الإدمان والجرعات الزائدة.

في المقابل، يقدّم التنويم الإيحائي السريري نهجًا مختلفًا، إذ لا يعتمد على الأدوية، بل يركّز على إدخال المريض في حالة استرخاء عميق تجعل الدماغ أكثر تقبّلًا لأفكار جديدة تساعد على إعادة تفسير الألم والتعامل معه.

نتائج الدراسة

في دراسة أُجريت في جامعة واشنطن، خضع مرضى يعانون من آلام مزمنة في الظهر لجلسات علاج استمرت 12 أسبوعًا. وأظهرت النتائج:

انخفاض متوسط الألم من 5.9 إلى 4.7 خلال 6 أسابيع
وصوله إلى 4.5 بعد 12 أسبوعًا

وشملت الدراسة 127 مشاركًا، قُسّموا إلى مجموعتين:

مجموعة تلقت علاجًا يجمع بين التنويم الإيحائي والعلاج المعرفي
وأخرى استمرت في الرعاية التقليدية

وحققت المجموعة الأولى تحسنًا أكبر في شدة الألم.

كيف يعمل هذا العلاج؟

يعتمد الأسلوب على دمج تقنيتين:

العلاج المعرفي: لتغيير الأفكار السلبية المرتبطة بالألم
التنويم الإيحائي: لتعزيز تقبّل هذه الأفكار عبر الاسترخاء والتركيز

ويرى الباحثون أن الألم المزمن لا يرتبط فقط بالإصابة الجسدية، بل بطريقة تفسير الدماغ للإشارات العصبية، إذ قد يستمر الدماغ في “توليد” الألم حتى بعد شفاء الإصابة.

فوائد إضافية

لم تقتصر النتائج على تقليل الألم، بل شملت أيضًا:

تحسن الحالة النفسية
نوم أفضل
قدرة أكبر على ممارسة الحياة اليومية

كما عبّر نحو 90% من المشاركين عن رضاهم عن هذا النوع من العلاج.
 
 


