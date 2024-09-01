علاج منزلي فعال لتساقط الشعر

الوكيل الإخباري- يعتبر البصل من الخضروات المفيدة لصحة الجسم نظرًا لمحتواه العالي من العديد من العناصر الغذائية الهامة. يتميز البصل بالمواد الكيميائية التي قد تساعد في حماية القلب، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز إنتاج الأنسولين. ولكن، ماذا عن فوائده للشعر؟

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فوائد البصل للشعر

يستخدم بعض الأشخاص عصير البصل كعلاج منزلي لتساقط الشعر، والقشرة، وحكة فروة الرأس، وغيرها من المشاكل المتعلقة بالشعر، لكن الأبحاث حول فوائده المحتملة نادرة للغاية.



وجدت إحدى الدراسات الصغيرة فائدة محتملة للأشخاص الذين فقدوا شعرهم بسبب اضطراب مناعي يسمى الثعلبة البقعية. في تلك الدراسة، لاحظ الأشخاص الذين غسلوا شعرهم بعصير البصل نمو شعر أكثر من أولئك الذين غسلوه بالماء فقط.



يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت الغذائي، وهو عنصر غذائي تحتاجه أجسامنا، حيث يوجد الكبريت داخل الأحماض الأمينية، التي هي مكونات البروتين، وخاصة الكيراتين، المعروف بغناه بالكبريت الضروري لنمو شعر قوي.



عند إضافته إلى الشعر وفروة الرأس، يمكن لعصير البصل توفير الكبريت الإضافي لدعم الشعر القوي والكثيف، وبالتالي منع تساقط الشعر وتعزيز نموه. وقد يساعد الكبريت الموجود في البصل أيضًا على تعزيز إنتاج الكولاجين، الذي بدوره يعزز إنتاج خلايا الجلد الصحية ونمو الشعر.



يعتقد أيضًا أن البصل قد يعزز الدورة الدموية، حيث يمكن لتطبيق عصير البصل على الشعر وفروة الرأس أن يزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يحسن نمو الشعر.



وفقًا لدراسة أجريت عام 2002، شهدت المجموعة التي غسلت شعرها بعصير البصل نموًا للشعر أكثر من أولئك الذين غسلوه بماء الصنبور، ويبدو أن الرجال استفادوا أكثر من النساء.



ومع ذلك، فإن عمر الدراسة يزيد عن عقد من الزمن، ولم يكمل جميع المشاركين الاختبار، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول كيفية عمل عصير البصل وما إذا كانت فوائده كبيرة.



ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات والمراجعات الحديثة لعلاجات تساقط الشعر الطبيعية إلى هذه الدراسة كدليل موثوق على أن عصير البصل قد يكون مفيدًا.

