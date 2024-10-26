علاج منزلي لالتهاب الحلق

فاكهة تقلل حدة الإصابة بالتهاب الحلق
الفواكه عادةً ما يُنصح بتناولها لفوائدها الكثيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الموز من الفواكه التي تساعد في تخفيف التهاب الحلق، وذلك لأن الموز يعد من الأطعمة الخفيفة التي تساهم في علاج التهاب الحلق، بالإضافة إلى كونه غنيًا بفيتامين سي والبوتاسيوم، مما يساعد على التخلص من آلام الحلق، وفقًا لما أشار إليه الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، خلال حديثه لـ«الوطن».
وتابع «الحوفي» أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الموز خيارًا مثاليًا لعلاج التهاب الحلق، ومنها احتواؤه على فيتامين سي الذي يعزز من مناعة الجسم ويعمل على مكافحة الالتهابات. كما يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يهدئ الحلق الجاف أو المتهيج، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتساعده على مواجهة الأمراض. إضافة إلى أن الموز لا يحتوي على أحماض قوية، مما يجعله لطيفًا على الحلق مقارنة ببعض الفواكه الحمضية.
وبحسب موقع «doctor.ndtv»، تجدر الإشارة إلى أن الموز من الفواكه سهلة البلع، ويحتوي على فيتامين سي الذي يحد من التهابات الحلق، بالإضافة إلى اعتباره خيارًا مثاليًا لإنقاص الوزن إذا تم تضمينه في وجباتك الغذائية.
-
أخبار متعلقة
-
هل الضغط 110/70 منخفض؟
-
هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق
-
بحيلة غير متوقعة.. رجل يفقد 4 كيلو في أسبوع واحد فقط
-
نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم
-
متى يُصبح زيت الطعام فاسداً ؟
-
علامة غير متوقعة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب
-
3 أطعمة تساعدك على التخلص من التهاب الحلق
-
انتبه إن كنت منهم.. الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول!