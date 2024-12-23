علاج نهائي للسرطان.. طبيب يوضح

الوكيل الإخباري- السرطان من الأمراض التي تتطلب العلاج السريع للحد من الانتشار في باقي الخلايا، وكذلك تناول الأدوية الزائد عند الحد الطبيعي الذي يمكن أن يتسبب في مخاطر طبية شديدة.

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ونستعرض أبرز مخاطر تناول الفيتامينات والمعادن فترة طويلة.



في هذا الصدد قال الدكتور أحمد حجازي، أستاذ المناعة عبر إحدى البرامج التلفزيونية، إن المناعة جيش الدفاع الخاص بالجسم لصد أي جسم غريب، حيث تتضح وظيفة الجهاز المناعي في التفرقة بين خلايا الجسم الطبيعية والأجسام الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والبروتينات والخلايا السرطانية، بالإضافة إلى مراقبة الجسم بشكل كبير.



وأوضح حجازي، أن الجهاز المناعي منتشر في جميع أنحاء الجسم بطريقة استراتيجية لحماية الجسم بشكل كبير، وبالتالي عند تعرض الجسم لأي عدوى يتم التعرف عليه ومقاومته قدر الإمكان، خاصة بأن كل فيروس يدخل إلى مكان محدد لإصابة عضو معين بالجسم.



وأشار الدكتور أشرف عمر، أستاذ أمراض الباطنة والكبد أن نظام الجسم وحدة واحدة وبالتالي يتأثر ببعضه البعض بشكل كبير، مضيفًا أن الجهاز المناعي جهاز عبقري فهو يستطيع أن يتغلب على جميع الأشياء حتى الأمراض.



أكد عمر أنه قريبًا سوف يتم الإعلان عن دواء لعلاج جميع الأورام عن طريق العلاج المناعي، مضيفًا أن الجهاز الهضمي له قدرة هائلة على تقوية الجهاز المناعة أو هدمه نتيجة الفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها الجسم من تناول الطعام بجانب نمط الحياة الصحي.



أكد أستاذ أمراض الباطنة والكبد أن تناول الفيتامينات بشكل مستمر لفترة طويلة من أكثر العادات الخاطئة التي يمكن اتباعها لأنه يعتبر أحد الأدوية التي يجب أن يتناولها تحت إشراف الطبيب المختص وقد يتسبب في بعض الآثار الجانبية.



أضاف عمر أن تناول الفيتامينات يتم لفترة محددة على سبيل المثال كثرة تناول فيتامين ب يعطي نتائج عكسية تمامًا بما في ذلك آلام الأعصاب، خمول الجسم، الشعور بالإرهاق.