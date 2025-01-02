 
الخميس 2025-01-02 02:32 م
 

علاج هشاشة العظام بالبيض- هل هذا ممكن؟

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تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر البيض من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن هل يساعد على علاج هشاشة العظام؟

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هل البيض يعالج هشاشة العظام؟
في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن البيض يتميز بخصائص علاجية ووقائية ضد هشاشة العظام، التي يزداد خطر الإصابة بها مع تقدم العمر.
وأضاف ناجي أن البيض يلعب دورًا كبيرًا في تقوية العظام وحمايتها من الكسور، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن الكالسيوم.


وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن البيض يحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين د، الذي يساعد على تحسين امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم من الأطعمة.


وأكد أن البروتين الحيواني المتوفر في البيض لا يساهم فقط في بناء وتقوية العضلات، بل يساعد أيضًا على دعم صحة العظام عن طريق تحسين قدرتها على امتصاص الكالسيوم.


ومع ذلك، أشار ناجي إلى صعوبة علاج هشاشة العظام والوقاية منها بالاعتماد على البيض فقط، مشددًا على ضرورة تناوله ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية:
- التعرض يوميًا لأشعة الشمس، لأنها تمد الجسم بفيتامين د.
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لتقوية العظام.
- تناول مكملات فيتامين والكالسيوم تحت إشراف الطبيب.
- فقدان الوزن الزائد، لأن السمنة تشكل ضغطًا كبيرًا على العظام ومفاصل الجسم.

 

الكونسلتو  

 

 
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