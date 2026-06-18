علامات تحذيرية لنقص فيتامين B12 لا ينبغي تجاهلها

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الوكيل الإخباري- إذا كنت تشعر بالإرهاق والتعب بشكل متواصل رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون السبب مرتبطاً بنقص أحد الفيتامينات الأساسية في الجسم، وعلى رأسها فيتامين B12. اضافة اعلان





ويلعب فيتامين B12 دوراً مهماً في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وعند انخفاض مستوياته قد يعاني الشخص من أعراض عدة، أبرزها التعب المزمن، وضعف التركيز، والدوخة، وضيق التنفس، وشحوب البشرة.



ويشير أطباء إلى أن كبار السن، والنباتيين، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في امتصاص الغذاء، هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين.



ويمكن تشخيص الحالة من خلال فحص دم بسيط، بينما يعتمد العلاج على تناول المكملات الغذائية أو الحقن الطبية وفقاً لتوصيات الطبيب.



ويشدد الخبراء على أهمية عدم تجاهل الشعور بالتعب المستمر، لأنه قد يكون مؤشراً إلى نقص غذائي أو مشكلة صحية تستدعي المتابعة والعلاج المبكر.









