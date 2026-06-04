علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن

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الوكيل الإخباري- أكدت الدكتورة أنجلينا سليمانوفا، الأستاذة المساعدة في جامعة بيروغوف، أن بعض حالات آلام البطن تستدعي تدخلاً طبياً فورياً، خاصة إذا كان الألم حاداً ومحدد الموضع ويرافقه ارتفاع في درجة الحرارة أو قيء أو إسهال. اضافة اعلان





وأوضحت أن من العلامات التي تستوجب طلب الرعاية الطبية العاجلة وجود دم في البراز أو البول أو القيء، واستمرار القيء أو الإسهال، أو انقطاع التبرز وخروج الغازات لأكثر من 48 ساعة، أو ارتفاع الحرارة فوق 38 درجة مئوية، أو الشعور بألم نابض أو وجود كتلة في البطن، إضافة إلى الضعف العام أو الشحوب أو التعرق أو تغير مستوى الوعي.



وأضافت أن استشارة الطبيب ضرورية أيضاً عند حدوث ألم البطن أثناء الحمل، أو بعد التعرض لإصابة في البطن، أو لدى مرضى السكري وكبار السن المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأشارت إلى أن آلام البطن قد تنتج عن مشكلات في الجهاز الهضمي أو البولي أو التناسلي، أو في جدار البطن والقلب والأوعية الدموية والجهاز العضلي الهيكلي.



وبيّنت أن طبيعة الألم قد تساعد في تحديد سببه؛ فالألم التشنجي يرتبط غالباً باضطرابات الحركة في الجهاز الهضمي أو بحالات مثل حصى المرارة ومتلازمة القولون العصبي، بينما يرافق الألم الالتهابي، كما في التهاب المرارة أو البنكرياس أو الكبد، ارتفاع في درجة الحرارة. أما الألم الناتج عن تهيج الصفاق فيتميز بشدته العالية ويزداد مع الحركة ويكون محدد الموضع بشكل واضح.









