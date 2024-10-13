علامات تشير إلى الإصابة بمتلازمة خفية تعاني منها ملايين النساء دون علم

وترتبط متلازمة المبيض، أو كما تعرف أيضا باسم متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS)، بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الطويلة الأمد التي تؤثر على الصحة البدنية والعاطفية.
وتميل متلازمة المبيض إلى أن تكون وراثية، لكن أعراضها وتأثيرها يمكن أن تختلف عبر المجموعات العرقية المختلفة.
ويمكن أن تختلف أعراض متلازمة تكيس المبيض على نطاق واسع بين الأفراد، ولكن هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها. ويمكن أن تتطور هذه الأعراض أيضا بمرور الوقت وقد تظهر دون أي سبب واضح.
وإذا ظهرت عليك علامات وأعراض متلازمة المبيض، فستصبح هذه العلامات والأعراض واضحة عادة في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات. ويمكن أن تشمل:
- صعوبة الحمل نتيجة للإباضة غير المنتظمة
- نمو الشعر الزائد (فرط الشعر)، عادة على الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأرداف
- زيادة الوزن
- تساقط الشعر وترقق الشعر من الرأس
- البشرة الدهنية أو ظهور حب الشباب
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