 
الأحد 2024-10-13 12:22 م
 

علامات تشير إلى الإصابة بمتلازمة خفية تعاني منها ملايين النساء دون علم

طب وصحة
طب وصحة
الأحد، 13-10-2024 08:35 ص

الوكيل الإخباري- تقول منظمة الصحة العالمية إن الملايين من النساء حول العالم يعانين من متلازمة لا يمكن علاجها، دون أن يدركن ذلك.

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وبحسب المنظمة، فإن متلازمة المبيض هي واحدة من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعا التي تصيب النساء في سن الإنجاب. وهذه الحالة تؤثر على ما يقدر بنحو 8-13% من النساء في سن الإنجاب.

 

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 70% من الحالات غير مشخصة، ما يعني أن ملايين النساء قد لا يدركن أنهن مصابات بها.

وترتبط متلازمة المبيض، أو كما تعرف أيضا باسم متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS)، بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الطويلة الأمد التي تؤثر على الصحة البدنية والعاطفية.

وتميل متلازمة المبيض إلى أن تكون وراثية، لكن أعراضها وتأثيرها يمكن أن تختلف عبر المجموعات العرقية المختلفة.

ويمكن أن تختلف أعراض متلازمة تكيس المبيض على نطاق واسع بين الأفراد، ولكن هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها. ويمكن أن تتطور هذه الأعراض أيضا بمرور الوقت وقد تظهر دون أي سبب واضح.

وإذا ظهرت عليك علامات وأعراض متلازمة المبيض، فستصبح هذه العلامات والأعراض واضحة عادة في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات. ويمكن أن تشمل:

 

- دورة شهرية غير منتظمة أو عدم وجود دورة شهرية على الإطلاق

- صعوبة الحمل نتيجة للإباضة غير المنتظمة 

- نمو الشعر الزائد (فرط الشعر)، عادة على الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأرداف

- زيادة الوزن

- تساقط الشعر وترقق الشعر من الرأس

- البشرة الدهنية أو ظهور حب الشباب

 
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