علامات تكشف لك إذا كان الدجاج فاسد

الوكيل الإخباري- عند شراءك الدجاج من السوبر ماركت، أو من الأماكن المخصصة لبيع الدواجن، لا بدّ ومن الضروري التحقق من سلامة الدجاج المراد استخدامه في عملية الطهي.

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إليك أهم العلامات المهمة جداً والتي يجب أخذها بعين الاعتبار والمهمة والتي تكشف لك إن كان الدجاج فاسداً:



اللون: لون الدجاج مائل إلى اللون الرمادي

عند مشاهدتك للون لحم الدجاج مائل إلى اللون الرمادي، أو لون الأجزاء الدهنية في الدجاج لونها أصفر، فإن كل ما عليك فعله هو التخلص من الدجاج على الفور. لون الدجاج الطازج والغير فاسد وردي ولون الجلد أبيض.



الرائحة: رائحة الدجاج غير طبيعية

إذا لاحظت بأن رائحة الدجاج كريهة أو غير مألوفة فهذا بالتأكيد يدل على أن الدجاج منتهي الصلاحية ولا يمكن استخدامه أبداً.



المدة: مدة حفظه في الثلاجة

عليك دائما التأكد من تاريخ حفظ الدجاج في الثلاجة، إذا كان الدجاج الطازج النيء محفوظ في الثلاجة لمدة تزيد عن اليومين فهذا يعني أنه غير صالح للاستخدام.



القوام: قوام الدجاج لزجاً

عند لمسك للدجاج ولاحظت بأنه أصبح لزجاً فهذا يدل على أنه تعرض للكثير من البكتيريا وقد أصبح غير صالح للاستخدام والطهي.



طبقة الثلج المجمد: تكوّن طبقة سميكة من الثلج فوق الدجاج

تعدّ الطبقة السميكة من الثلج على الدجاج المجمد من علامات فساد الدجاج. وهذا يدل بكل وضوح على أن هنالك مشكلة بعملية تخزين الدجاج في الفريزر.