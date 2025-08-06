علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

أبرز المؤشرات التي تنذر بمشكلات صحية:
🔴 احمرار العين المتكرر
قد يكون أكثر من مجرد تعب أو حساسية. إذا ترافق مع صداع أو دوخة أو رؤية "ذبابات"، فقد يدل على:
ارتفاع ضغط الدم
داء السكري (اعتلال الشبكية السكري)
الزرق (الغلوكوما) في حال كان الاحمرار شديدًا ومفاجئًا مع ألم وفقدان للرؤية
💧 جفاف العين
شائع بين من يستخدمون الشاشات كثيرًا، لكنه قد يرتبط بأمراض مناعية مثل:
متلازمة شوغرن
التهاب المفاصل الروماتويدي
اضطرابات الغدة الدرقية
🟡 اصفرار بياض العين (الصلبة)
علامة على مشاكل الكبد مثل:
التهاب الكبد
التليف الكبدي
👁️🗨️ بروز مقلة العين المفاجئ
قد يشير إلى مرض غريفز (فرط نشاط الغدة الدرقية)
👓 ازدواج الرؤية
من الممكن أن يدل على:
التصلب اللويحي
بداية سكتة دماغية
خلل في أعصاب أو عضلات العين
⚠️ فقدان البصر المؤقت أو المفاجئ
إنذار خطير قد يشير إلى:
انسداد في شريان الشبكية
انفصال الشبكية
سكتة دماغية
🩺 الخلاصة: لا تستهِن بأي عرض يظهر في عينيك! فهي مرآة لصحتك، وأي تغير مفاجئ يستدعي زيارة طبيب عيون فورًا.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
-
خبراء يحذرون من حيل تنظيف خطيرة على تيك توك تسبب حروقا وانفجارات
-
المجاعة لا تنتهي بالغذاء.. بل يترك ندوبًا في الجينات تمتد لأجيال
-
أضرار النسكافيه على الصحة.. ما الذي يجب أن تعرفه؟
-
إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية
-
"خطوط الحروق".. تحذيرات من ترند خطير على تيك توك
-
8 أعراض إذا شعرت بها .. اذهب للطوارئ فوراً
-
دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون