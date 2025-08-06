علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

الوكيل الإخباري- العين ليست فقط أداة للرؤية، بل نافذة دقيقة تكشف كثيرًا عن حالتك الصحية، بحسب الدكتور "أنطون كازانتسيف"، أخصائي طب وجراحة العيون. فبعض التغيرات التي تظهر على العين قد تكون مؤشرات لمشاكل صحية خفية.

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أبرز المؤشرات التي تنذر بمشكلات صحية:

🔴 احمرار العين المتكرر

قد يكون أكثر من مجرد تعب أو حساسية. إذا ترافق مع صداع أو دوخة أو رؤية "ذبابات"، فقد يدل على:

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري (اعتلال الشبكية السكري)

الزرق (الغلوكوما) في حال كان الاحمرار شديدًا ومفاجئًا مع ألم وفقدان للرؤية

💧 جفاف العين

شائع بين من يستخدمون الشاشات كثيرًا، لكنه قد يرتبط بأمراض مناعية مثل:

متلازمة شوغرن

التهاب المفاصل الروماتويدي

اضطرابات الغدة الدرقية

🟡 اصفرار بياض العين (الصلبة)

علامة على مشاكل الكبد مثل:

التهاب الكبد

التليف الكبدي

👁️‍🗨️ بروز مقلة العين المفاجئ

قد يشير إلى مرض غريفز (فرط نشاط الغدة الدرقية)

👓 ازدواج الرؤية

من الممكن أن يدل على:

التصلب اللويحي

بداية سكتة دماغية

خلل في أعصاب أو عضلات العين

⚠️ فقدان البصر المؤقت أو المفاجئ

إنذار خطير قد يشير إلى:

انسداد في شريان الشبكية

انفصال الشبكية

سكتة دماغية



🩺 الخلاصة: لا تستهِن بأي عرض يظهر في عينيك! فهي مرآة لصحتك، وأي تغير مفاجئ يستدعي زيارة طبيب عيون فورًا.