 
السبت 2025-02-01 01:37 م
 

علامات غير شائعة تكشف نقص المياه بالجسم

ر
تعبيرية
السبت، 01-02-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر الماء عنصراً أساسياً لقيام الجسم بالعمليات الحيوية بشكل صحيح، وقد لا يشعر البعض بنقص كمية الماء في الجسم بسهولة، ما يزيد من احتمالية تعرضه للجفاف. هذا الجفاف قد يسبب مشاكل صحية خطيرة قد تهدد الحياة في بعض الحالات.

اضافة اعلان


في هذا التقرير، يستعرض "الكونسلتو" أبرز الأعراض والعلامات التي تشير إلى نقص الماء في الجسم وفقاً لما ذكره موقع "Clevenland Clinic" وأطباء مختصين.


فوائد شرب كمية كافية من الماء:
دعم الهضم والتخلص من الفضلات.
صحة المفاصل، حيث يساعد الماء على تليين المفاصل.
إنتاج اللعاب، الذي يسهم في توازن المعادن في الجسم.
إنتاج الهرمونات والمساعدة في توازن الجسم.
توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
تنظيم درجة حرارة الجسم ومنعها من الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ.


أعراض نقص الماء في الجسم:
قد يكون من الصعب ملاحظة نقص الماء في الجسم، خاصة في المراحل المبكرة، ولكن هناك عدة علامات قد تشير إلى أن الجسم يعاني من الجفاف:
عدم انتظام ضربات القلب.
الرغبة في تناول الأطعمة السكرية، التي قد يكون الجسم يحاول تعويض نقص الطاقة بسبب الجفاف.
اضطرابات الأمعاء مثل الإمساك.
التغيرات المزاجية والعصبية، والتي قد تشمل القلق والتوتر.
احمرار في الجلد، خصوصًا في المناطق التي تتعرض للشمس.
ضعف التركيز وصعوبة في التفكير بوضوح.
الشعور بالقلق الزائد والضغط النفسي.


كيف يؤثر نقص الماء على الأعضاء الحيوية؟
الدماغ: يؤدي الجفاف إلى تقلص الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤثر سلباً على الذاكرة والتركيز.
القلب: يعمل القلب بجهد أكبر في حال نقص الماء في الجسم، مما يعرضه لمخاطر صحية.
الإلكتروليتات: يمكن أن يؤدي نقص الماء إلى انخفاض مستويات الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم.
الأدوية المدرة للبول: بعض الأدوية التي يتم تناولها لعلاج مشكلات صحية مثل قصور القلب وارتفاع ضغط الدم قد تزيد من خطر الإصابة بالجفاف.


الختام:
من المهم أن يكون لديك وعي كافٍ بأهمية شرب الماء والحفاظ على مستوى الترطيب الطبيعي في الجسم. يمكن أن يؤدي الإهمال في هذا الجانب إلى مشاكل صحية خطيرة، لذا يفضل شرب الكميات الموصى بها من الماء يوميًا والاهتمام بتعويض الجسم عندما يشعر بالجفاف.

 

الكونسلتو

 
gnews

أحدث الأخبار

المنطقة الحرة السورية الأردنية

أخبار محلية الرفاعي: 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يستقبل كتلة عزم النيابية

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية النزاهة" تبدأ سلسلة برامج تدريبية لممثلي الرقابة الداخلية بالقطاع العام

ر

فن ومشاهير تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي بعد مطالبتها بتعويض مالي ضخم

الفائزين بالجوائز الكبرى

أخبار محلية جهد يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية 2024

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية في معبر حدود جابر

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

أخبار محلية المواصفات: 2350 جولة على الأسواق والمصانع وإتلاف 58 ألف منتج مخالف

وزارة الصحة

أخبار محلية وزير الصحة يفتتح قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى أبي عبيدة



 




الأكثر مشاهدة