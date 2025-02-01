علامات غير شائعة تكشف نقص المياه بالجسم

الوكيل الإخباري- يعتبر الماء عنصراً أساسياً لقيام الجسم بالعمليات الحيوية بشكل صحيح، وقد لا يشعر البعض بنقص كمية الماء في الجسم بسهولة، ما يزيد من احتمالية تعرضه للجفاف. هذا الجفاف قد يسبب مشاكل صحية خطيرة قد تهدد الحياة في بعض الحالات.

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في هذا التقرير، يستعرض "الكونسلتو" أبرز الأعراض والعلامات التي تشير إلى نقص الماء في الجسم وفقاً لما ذكره موقع "Clevenland Clinic" وأطباء مختصين.



فوائد شرب كمية كافية من الماء:

دعم الهضم والتخلص من الفضلات.

صحة المفاصل، حيث يساعد الماء على تليين المفاصل.

إنتاج اللعاب، الذي يسهم في توازن المعادن في الجسم.

إنتاج الهرمونات والمساعدة في توازن الجسم.

توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

تنظيم درجة حرارة الجسم ومنعها من الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ.



أعراض نقص الماء في الجسم:

قد يكون من الصعب ملاحظة نقص الماء في الجسم، خاصة في المراحل المبكرة، ولكن هناك عدة علامات قد تشير إلى أن الجسم يعاني من الجفاف:

عدم انتظام ضربات القلب.

الرغبة في تناول الأطعمة السكرية، التي قد يكون الجسم يحاول تعويض نقص الطاقة بسبب الجفاف.

اضطرابات الأمعاء مثل الإمساك.

التغيرات المزاجية والعصبية، والتي قد تشمل القلق والتوتر.

احمرار في الجلد، خصوصًا في المناطق التي تتعرض للشمس.

ضعف التركيز وصعوبة في التفكير بوضوح.

الشعور بالقلق الزائد والضغط النفسي.



كيف يؤثر نقص الماء على الأعضاء الحيوية؟

الدماغ: يؤدي الجفاف إلى تقلص الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤثر سلباً على الذاكرة والتركيز.

القلب: يعمل القلب بجهد أكبر في حال نقص الماء في الجسم، مما يعرضه لمخاطر صحية.

الإلكتروليتات: يمكن أن يؤدي نقص الماء إلى انخفاض مستويات الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم.

الأدوية المدرة للبول: بعض الأدوية التي يتم تناولها لعلاج مشكلات صحية مثل قصور القلب وارتفاع ضغط الدم قد تزيد من خطر الإصابة بالجفاف.



الختام:

من المهم أن يكون لديك وعي كافٍ بأهمية شرب الماء والحفاظ على مستوى الترطيب الطبيعي في الجسم. يمكن أن يؤدي الإهمال في هذا الجانب إلى مشاكل صحية خطيرة، لذا يفضل شرب الكميات الموصى بها من الماء يوميًا والاهتمام بتعويض الجسم عندما يشعر بالجفاف.