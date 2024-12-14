علامات غير معروفة عن مقدمات السكري

الوكيل الإخباري- كشفت خبيرة صحية عن علامات غير معروفة قد تشير إلى أن الجسم يتجه نحو الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وما يجب فعله حيال ذلك.

اضافة اعلان



وشرحت الخبيرة الصحية مارلا جيراك في فيديو على تيك توك أهم هذه العلامات المؤكدة علميًا، والتي تشمل "البقع الداكنة على الجلد، والعلامات الجلدية، والرقبة الدهنية".



وفي حين أن محيط الخصر الأكبر من المتوسط هو العَرَض الذي يدركه معظم الناس، قالت جيراك إنه مجرد واحد من تغييرات عديدة قد تحدث في الجسم قبل تشخيص مرض السكري، بحسب "دايلي ميل".



البقع الداكنة

البقع الداكنة هي إشارة أقل شهرة إلى وجود خطأ ما. وغالبًا ما تحدث فجأة على الرقبة أو تحت الإبطين.

وتبدو هذه البقع، وفقًا للأمثلة التي عرضها الفيديو، مدبوغة للغاية، ولها ملمس مختلف قليلاً.

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، تحدث هذه البقع أيضًا في طيات الجلد، لذا قد تشمل أيضًا الفخذ، والذراعين، والركبتين.



العلامات الجلدية

كما تشير علامات الجلد أيضًا إلى تشخيص محتمل لمرض السكري، وخاصة تلك الموجودة حول الرقبة أو على الجفون.



علامات الجلد عبارة عن نتوءات صغيرة مرتفعة، عادةً ما تكون بنفس لون البشرة. ويمكن تمييزها عن تشوهات الجلد الأخرى من خلال "السيقان" التي ترتبط بها.



محيط الخصر

الشيء التالي الذي يجب مراعاته، وفقًا للدكتورة مارلا، هو حجم محيط الخصر.



يُعتبر محيط الخصر الذي يزيد عن 101 سم علامة حمراء للرجال.



بالنسبة للنساء، القياس الخطر هو ما يزيد عن 89 سم.



والمثير للاهتمام أن القدمين المنتفختين هي أيضًا أحد الأعراض التي يتجاهلها معظم الناس، خاصة مع تقدمهم في العمر.



ويشير هذا العرض إلى احتباس الماء، والذي قد يكون علامة على ضعف الدورة الدموية ومستويات السكر في الدم غير المنضبطة.



الرقبة الدهنية

أما العرض الأكثر إثارة للاهتمام الذي ذكرته الدكتورة جيراك فهو "الرقبة الدهنية"، التي غالبًا ما تؤدي إلى عدم الراحة عند النوم.



"الرقبة السمينة" أو الدهنية - والتي يُطلق عليها أيضًا رقبة الأنسولين - هي تلك التي يزيد محيطها عن 37 سم للرجال و34 سم للنساء.



ووفقًا لجيراك، "ليست مجرد رقبة سمينة". يمكنك اكتشافها من خلال النظر إلى مؤخرة رقبة شخص ما، وعادةً ما تظهر على شكل لفة واضحة بخطوط عميقة وتجاعيد.



وقد يعاني الأشخاص المعرضون للإصابة بمرض السكري أيضًا من انقطاع النفس أثناء النوم.



علامات أخرى

الذراعان المترهلتان والحدبة في مؤخرة الرقبة هما علامتان أخريان على خطر الإصابة بالسكري.

يؤدي ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم بسبب اتباع نظام غذائي غني بالسكر إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، مما قد يؤدي إلى فقدان العضلات ويسبب ترهل الذراعين أكثر من المعتاد.



لكن لا ترتبط الذراعان المترهلتان دائمًا بالسكري، فقد يكون السبب أيضًا هو الهرمونات، أو الشيخوخة، أو الجينات.



المعدة الصلبة

أخيرًا، إذا لمست معدتك ووجدتها صلبة وكثيفة، فقد تكون لديك مشكلة.



قد يشير هذا إلى أن جسمك في "وضع تخزين الدهون" ومقاومة الأنسولين.