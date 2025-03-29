علامات فساد الفسيخ.. متى تصبح غير صالحة للأكل؟

الوكيل الإخباري- تعتبر الرنجة والفسيخ من الأطعمة الشهيرة خلال الأعياد والمناسبات، ولكن تناولها وهي فاسدة قد يعرّضك لمخاطر التسمم الغذائي، الذي قد يؤدي إلى اضطرابات معوية حادة مثل الإسهال، الغثيان، والقيء. لذا، من الضروري معرفة علامات تلف الرنجة قبل تناولها، وفقًا للدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

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كيف تكتشف أن الرنجة فاسدة؟

🔴 1- تغير اللون

إذا لاحظت أن لون الرنجة أصبح داكنًا أكثر من المعتاد أو يميل للسواد، فهذا مؤشر على فسادها. كما أن ظهور بقع خضراء أو رمادية يعني وجود بكتيريا أو عفن.

🔴 2- رائحة كريهة ونفاذة

الرنجة الطازجة تتميز برائحة مدخنة طبيعية، لكن إذا كانت رائحتها حادة جدًا أو غير مقبولة، فهذا دليل على تحللها وفسادها.

🔴 3- ملمس لزج أو طري

يجب أن يكون قوام الرنجة متماسكًا، فإذا لاحظت أنها طرية بشكل زائد أو لزجة، فمن المحتمل أنها غير صالحة للأكل.

🔴 4- انتفاخ العبوة

في حالة الرنجة المغلفة، إذا لاحظت أن العبوة منتفخة، فقد يكون السبب تكون غازات نتيجة نشاط البكتيريا، مما يشير إلى فسادها.

🔴 5- الطعم المر أو الحامض 👅

عند تذوق قطعة صغيرة، إذا شعرت بأنها مرة أو ذات طعم حامض غير مألوف، فمن الأفضل عدم تناولها فورًا.



ماذا تفعل إذا تناولت رنجة فاسدة؟

✅ اشرب كميات كافية من الماء لطرد السموم من الجسم.

✅ تناول مشروبات تساعد في تطهير الجهاز الهضمي مثل الليمون، الزنجبيل، أو خل التفاح المخفف.

✅ في حالة ظهور أعراض التسمم مثل القيء المستمر، ارتفاع الحرارة، أو الإسهال الحاد، يجب التوجه فورًا إلى الطبيب.



⚠️ نصيحة مهمة: احرص دائمًا على شراء الرنجة من مصادر موثوقة، وتخزينها بطريقة صحيحة في الثلاجة، لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية.