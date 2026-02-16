الإثنين 2026-02-16 12:33 م

علامات مبكرة تسبق النوبات القلبية بـ48 ساعة

الوكيل الإخباري-   حذر أطباء القلب من ظهور إشارات دقيقة يرسلها الجسم قبل وقوع النوبة القلبية بمدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن تضيق الشرايين، والتهاب الأوعية الدموية، وتراجع إمدادات الأكسجين، تؤدي إلى ظهور أعراض جسدية مسبقة، مؤكدين أن رصد هذه التنبيهات والتوجه إلى الرعاية العاجلة يسهم في تلافي حدوث ضرر بالغ في عضلة القلب.

آليات التغير الحيوي داخل الجسم

تبدأ التغيرات الفسيولوجية داخل الدورة الدموية حين يعاني تدفق الدم من انسداد جزئي نتيجة تراكم اللويحات غير المستقرة في الشرايين التاجية، بحسب موقع "تايمز ناو".

وتشهد الساعات الثماني والأربعون السابقة للأزمة زيادة في مستويات الالتهاب داخل الأوعية، مع تذبذب واضح في كميات الدم الواصلة إلى القلب، مما يضع عضلة القلب تحت ضغط شديد، ويؤدي إلى انخفاض إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم لعملها بكفاءة.

تباين الأعراض بين الجنسين

تختلف طبيعة الإشارات التحذيرية بين الرجال والنساء؛ إذ يواجه الرجال عادة آلامًا حادة في الصدر، بينما تظهر لدى النساء أعراض غير نمطية تتمثل في الإرهاق الشديد، والغثيان، وضيق التنفس.

ويؤدي هذا التباين أحيانًا إلى تأخر التشخيص لدى السيدات، لعدم ربط هذه العلامات بمشكلات قلبية مباشرة، مما يستوجب الانتباه الدقيق لهذه التغيرات الجسدية فور حدوثها.

مؤشرات الخطر والتحذير المسبق

تتنوع العلامات التي تسبق الأزمة القلبية وتشمل الآتي:

الإرهاق غير المبرر: يشكّل التعب المفاجئ دون بذل مجهود بدني مؤشرًا على معاناة القلب لضخ الدم.
 
 


