علامات مبكرة تُنذر بضعف وظائف الكلى... لا تتجاهلها!

الوكيل الإخباري- تُعد الكلى من أهم أعضاء الجسم، إذ تعمل على تصفية الدم من السموم وتنظيم توازن السوائل والمعادن. لكن عند حدوث خلل في وظائفها، تظهر أعراض قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها تنذر بمشكلات صحية خطيرة إذا أُهملت.

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إليك أبرز 5 علامات مبكرة تشير إلى ضعف محتمل في وظائف الكلى، وفقًا لموقع Times of India:



1. تغيّرات في التبول

أول المؤشرات عادةً ما تكون مرتبطة بالتبول، ومنها:

زيادة التبول خاصةً في الليل

قلة البول أو صعوبة إخراجه

بول رغوي أو فقاعات (علامة على تسرب البروتين)

تغير لون البول أو وجود دم

🔴 متى تقلق؟

إذا لاحظت أحد هذه التغيرات، راجع الطبيب فورًا، فقد يشير إلى تراجع قدرة الكلى على أداء وظائفها.



2. تورّم في الجسم

نتيجة احتباس السوائل بسبب ضعف الكلى:

انتفاخ القدمين والكاحلين

تورم اليدين أو الوجه

انتفاخ تحت العينين، خاصة صباحًا

🔴 متى تقلق؟

عند استمرار أو تزايد التورم، خاصةً إذا كان مصحوبًا بصعوبة تنفس.



3. تعب عام وضعف مستمر

ضعف الكلى يقلل إنتاج هرمون (EPO)، ما يؤدي إلى:

فقر دم

إرهاق دائم

ضعف عضلي

انخفاض الطاقة حتى دون مجهود كبير

🔴 متى تقلق؟

إذا كنت تشعر بالتعب المزمن دون سبب واضح، رغم النوم الجيد والتغذية السليمة.



4. حكة وتشنجات عضلية

تراكم السموم يسبب:

حكة مزعجة، خاصة في الليل

تشنجات عضلية مؤلمة، غالبًا في الساقين

🔴 متى تقلق؟

عند استمرار الحكة أو التشنجات بشكل غير مبرر ولفترة طويلة.



5. صعوبات ذهنية ومزاجية

تراكم الفضلات في الدم يؤثر على الدماغ، ما يسبب:

ضعف في التركيز

مشاكل في الذاكرة

تشويش ذهني أو "ضباب الدماغ"

🔴 متى تقلق؟

إذا لاحظت تغيرًا مفاجئًا في قدرتك على التفكير أو التذكر، خصوصًا مع الإرهاق.



🎯 الخلاصة:

ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود فشل كلوي، لكنه مؤشر يستدعي الانتباه. الكشف المبكر يُحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية والعلاج.



لا تتردد في مراجعة الطبيب وإجراء فحص وظائف الكلى (مثل تحليل الكرياتينين والبول) إذا لاحظت أي تغيرات غير طبيعية.



لصحتك... انتبه للكلى، فهي تصمت كثيرًا لكنها تُنذر بذكاء.

لبنان 24