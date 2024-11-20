 
الأربعاء 2024-11-20 05:00 م
 

علامة على الأظافر .. انتبه مبكرا لارتفاع نسبة الكوليسترول

مشكلات الأظافر قد تكون مؤشراً على أمراض كثيرة
مشكلات الأظافر قد تكون مؤشراً على أمراض كثيرة
الأربعاء، 20-11-2024 03:41 م
الوكيل الإخباري-  كشف أحد الخبراء عن علامة تحذيرية غير عادية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتي من شأنها أن تدق "ناقوس الخطر".اضافة اعلان


ويحتاج الجسم إلى نسبة معينة من الكوليسترول ليعمل بشكل صحيح، ولكن وجود الكثير منه قد يعرض الشخص لخطر عددٍ من المشكلات الطبية الخطيرة، وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انسدادها ويمنع تدفق الدم في الجسم.

ولن يعرف معظم الأشخاص أنهم مصابون بهذه الحالة إلا بعد إجراء فحوصات الدم.

ولكن إحدى الطرق لاكتشاف ارتفاع نسبة الكوليسترول هي النظر إلى أظافرك، بحسب الطبيبة مونيكا واسرمان.

وقالت واسرمان: "يجب أن تدق أجسادنا أجراس الإنذار عندما تتعرض للخطر، هذا ليس هو الحال دائما مع ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهو صامت وملاحظة وجوده صعبة بعض الشيء".

لكن واسرمان حثت الناس على الانتباه لعلامة شحوب لون الأظافر، التي قد تكون تحذير مبكر لوجود نسب مرتفعة من الكوليسترول الضار.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن "أظافر القدم الهشة قد تشير أيضا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول".

لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بما يلي:

تجنب الدهون المشبعة.

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والدهون الصحية.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

سكاي نيوز
 
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