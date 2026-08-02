عنصر غذائي قد يكون مفتاح خفض ضغط الدم

وأوصت الدراسة بالاعتماد على مصادر البوتاسيوم الطبيعية، مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات ومنتجات الألبان، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاكه لدى مرضى الكلى أو من يعانون اضطرابات في توازن البوتاسيوم.
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