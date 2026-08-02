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عنصر غذائي قد يكون مفتاح خفض ضغط الدم

شثي
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة أميركية حديثة أن تقليل استهلاك الملح وحده قد لا يكون كافيًا للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أن زيادة تناول البوتاسيوم تعزز فاعلية خفض ضغط الدم وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

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وأوضح باحثون من جامعة فيرمونت الأمريكية أن الجمع بين خفض الصوديوم وزيادة البوتاسيوم يحقق نتائج أفضل من تقليل الملح فقط، إذ يساعد البوتاسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم، ويحسن وظائف الأوعية الدموية وتنظيم توازن السوائل.


وأوصت الدراسة بالاعتماد على مصادر البوتاسيوم الطبيعية، مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات ومنتجات الألبان، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاكه لدى مرضى الكلى أو من يعانون اضطرابات في توازن البوتاسيوم.

 
 


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