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عن مكملات الكركم والمغنيسيوم.. معلومات عن فوائد صحية يجب معرفتها

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 09:43 م
الوكيل الإخباري-   يُعد الكركم والمغنيسيوم من أكثر المكملات الغذائية شيوعاً، نظراً لما يرتبط بهما من فوائد صحية تشمل دعم صحة القلب، وتعزيز الاسترخاء، والمساهمة في الحد من الالتهابات. ورغم تشابه بعض فوائدهما، فإن لكل منهما آلية مختلفة في التأثير داخل الجسم.اضافة اعلان


ويُصنف المغنيسيوم ضمن المعادن الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، إذ يشارك في العديد من الوظائف الحيوية، مثل تنظيم ضربات القلب، وانقباض العضلات، ونقل الإشارات العصبية، إضافة إلى دوره في عمليات الأيض المختلفة.

ويشير مختصون في التغذية إلى أن انخفاض مستويات المغنيسيوم قد يرتبط بارتفاع مؤشرات الالتهاب في الجسم، في حين أن الحفاظ على مستوياته الطبيعية يساعد في دعم التوازن الصحي للاستجابة الالتهابية.

أما الكركم، فيُستخرج من جذور نبات الكركم الطويل، ويحتوي على مركب "الكركمين" المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب. وتوضح دراسات أن الكركمين قد يؤثر بشكل مباشر في مسارات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، خاصة في حالات آلام المفاصل والالتهابات المزمنة.

وبحسب الخبراء، فإن الكركم يُعد أكثر ارتباطاً بشكل مباشر بمكافحة الالتهابات وخفضها، بينما يساهم المغنيسيوم في دعم وظائف الجسم المختلفة والحفاظ على توازن الاستجابة الالتهابية بصورة عامة.
 
 


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