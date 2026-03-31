الثلاثاء 2026-03-31 12:09 م

عواقب استهلاك الملح الزائد على القلب

الثلاثاء، 31-03-2026 11:52 ص

الوكيل الإخباري-   حذّر فريق من الباحثين من أن زيادة كمية الملح في الطعام، حتى لو كانت بسيطة، قد ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب وفشله.

وأظهرت دراسة طويلة الأمد تابعت 25000 بالغ في جنوب الولايات المتحدة على مدى عشر سنوات أنه مقابل كل 1000 ملليغرام من الصوديوم المستهلك (ما يعادل تقريبا ملعقة كبيرة من صلصة الصويا أو علبة واحدة من حساء الطماطم) يرتفع خطر الإصابة بفشل القلب بنحو 8%.

ويُعرف فشل القلب بأنه حالة يصبح فيها القلب ضعيفا جدا، بحيث لا يستطيع ضخ الدم بشكل كاف إلى جميع أجزاء الجسم. ووجد الباحثون أن ارتفاع استهلاك الصوديوم يزيد هذا الخطر بغض النظر عن مستوى النشاط البدني أو السعرات الحرارية أو الكوليسترول.

وشارك في الدراسة أشخاص في الخمسينيات من العمر، من ذوي الدخل المحدود، ولم يكن لديهم تاريخ سابق لأمراض القلب، وكان متوسط استهلاكهم اليومي للصوديوم 4200 ملليغرام، أي ضعف الحد الموصى به. وخلال فترة الدراسة، أصيب 27% من المشاركين، أي نحو 7000 شخص، بفشل القلب.

 
 


