عوامل اجتماعية تسرع شيخوخة القلب وترفع خطر الوفاة

الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون في مايو كلينك وجود عوامل تُسرّع شيخوخة القلب البيولوجية، وتزيد من خطر الوفاة بدرجة تفوق العديد من عوامل الخطر التقليدية المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وشملت الدراسة أكثر من 280 ألف مريض بالغ زاروا مايو كلينك خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023. وقيّم الباحثون خلالها المحددات الاجتماعية للصحة باستخدام استبيان شامل غطّى عدة مجالات، من بينها التوتر، والنشاط البدني، والعلاقات الاجتماعية، والوضع المالي، وعدم استقرار السكن، والتغذية، والتعليم.

وحدّد الباحثون العمر البيولوجي للقلب بالاعتماد على تخطيط كهربية القلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-ECG). وأظهرت النتائج أنه كلما اتسع الفارق بين العمر البيولوجي والعمر الزمني للقلب، ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزاد احتمال الوفاة في المستقبل. كما استخدم الباحثون نمذجة المعادلات الهيكلية (Structural Equation Modeling) لتحليل العلاقة بين المحددات الاجتماعية للصحة، وعوامل الخطر التقليدية، وتسارع شيخوخة القلب.



وكشفت الدراسة أن الصعوبات المالية وانعدام الأمن الغذائي يُعدّان من أقوى العوامل المرتبطة بتسارع شيخوخة القلب وارتفاع معدلات الوفيات، سواء في العينة الإجمالية أو عند تحليل النتائج حسب الجنس.



كما تبيّن أن مشكلات السكن وقلة النشاط البدني تمثلان مؤشرين موثوقين على زيادة خطر الوفاة المبكرة، وبمستوى يوازي — بل ويتفوق أحيانا — على بعض عوامل الخطر التقليدية، مثل التدخين وسوء التغذية.