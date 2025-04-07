فئات معرضة لنقص الحديد

الوكيل الإخباري- نقص الحديد هو مشكلة صحية شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص، ويمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على الصحة العامة. كما أشار الدكتور شريف حتة، هناك فئات معينة تكون أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد، وتشمل:

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النساء في فترة الدورة الشهرية: تعاني النساء خلال فترة الدورة الشهرية من فقدان كميات من الدم قد تؤدي إلى نقص الحديد، خاصة إذا لم يتم تعويضه بالأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ واللحوم الحمراء.



الحوامل: الحمل يزيد من حاجة الجسم للحديد نتيجة لزيادة حجم الدم وتغذية الجنين، ما يجعل المرأة الحامل من أكثر الفئات عرضة لنقص الحديد. ينصح بتناول مكملات الحديد تحت إشراف الطبيب.



الأطفال والمراهقون: يحتاج الأطفال والمراهقون إلى كميات كبيرة من الحديد لدعم نموهم، وأي نقص في الحديد قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا. من المهم أن يتأكد الأهل من توفير مصادر غذائية غنية بالحديد لهم.



مرضى الجهاز الهضمي: الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل قرحة المعدة أو التهابات القولون قد يواجهون صعوبة في امتصاص الحديد، مما يستدعي مراقبة دورية لنسبة الهيموجلوبين في الدم.



النباتيون: الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يواجهون صعوبة في الحصول على كميات كافية من الحديد، لأن امتصاص الحديد من المصادر النباتية أقل فعالية مقارنة باللحوم الحيوانية. لذلك، يجب عليهم تناول أطعمة مدعمة أو مكملات.



كبار السن: مع تقدم العمر، قد يعاني كبار السن من ضعف الشهية أو مشاكل في امتصاص الحديد، مما يزيد من خطر إصابتهم بالأنيميا. من المهم الاهتمام بتغذيتهم لضمان تلبية احتياجاتهم من الحديد.



لتجنب نقص الحديد، يُنصح بتناول أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، السبانخ، والفاصوليا، وفي بعض الحالات قد يحتاج الشخص إلى مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.