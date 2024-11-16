 
السبت 2024-11-16 10:48 م
 

فئات ممنوعة من تناول الموز.. هل أنت منهم؟

الموز
الموز
السبت، 16-11-2024 10:00 م
الوكيل الإخباري-   يعتبر الموز من أشهر وأسهل الفواكه من حيث التناول، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة، أبرزها الألياف الغذائية التي تحسن الهضم، والمغنسيوم، وقدرته على مد الجسم بالطاقة.اضافة اعلان


رغم فوائده المتعددة، إلا أن هناك فئات ممنوع عنها تناول الموز، لأنه يشكل ضررًا على صحتهم.

قال استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي، إن الموز ليست من الفواكه المسموحة لكل الناس، بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنسيوم.

وأوضح ناجي، أن مرضى الفشل الكلوي، ممنوع عليهم تناول الموز، بسبب احتوائه هلى كميات هائلة من البوتاسيوم، الذي يسبب ضررًا لصحتهم، لافتًا إلى أن الفشل الكلوي درجات من حيث الإصابة، إلا أن الشخص الذي يعاني ولو بنسبة 20% فشل كلوي، ممنوع عليه تناول الموز.

وأشار الدكتور بهاء ناجي، إلى أن كل الفواكه تحتوي على البوتاسيوم، إلا الموز أكثرهم، لذا فهو ممنوع أيضًا على بعض مرضى القلب، وليست كلهم.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنه ممنوع على مريض القلب الذي يعاني من تضخم في عضلة القلب، واحتباس للمياه.

وتابع: الموز من الفواكه الغنية بالكالسيوم، لذا أي شخص يعاني من أملاح أوكسلات الكالسيوم التي تتواجد في البول، عليه ألا يتناول الموز، مؤكدًا أنه ليست له أي أضرار آخرى على أي فئة.

واختتم بأن الموز، من الفواكه المفيدة للمعدة وتقي من الإصابة بالحموضة، ويساعد على التخسيس لأنه يحتوي على ألياف غذائية، تزيد الشعور بالشبع، وغني بالفيتامين ب والفيتامين ج، ناصحًا بعدم تناول الموز الذي به بقع داكنة، ويفضل تخزينة في درجة حرارة الغرفة.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي الإعلام العبري يكشف تفاصيل مسودة اتفاق في لبنان

ارشيفية

فلسطين استشهاد 43 فلسطينيا بالقطاع في قصف الاحتلال منذ فجر اليوم

الموز

طب وصحة فئات ممنوعة من تناول الموز.. هل أنت منهم؟

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تقر نظام ترخيص مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها في عمان

هنادي الطيب المديرة العامة لشركة البريد الأردني

أخبار محلية هنادي الطيب مديرة عامة لشركة البريد الأردني

ارشيفية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض

غزة

فلسطين غزة: استمرار منع دخول غاز الطهي يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع

ارشيفية

عربي ودولي إصابة مبنى بحيفا وانقطاع الكهرباء عن مناطق فيها



 


الأكثر مشاهدة