فئات ممنوعة من تناول الموز.. هل أنت منهم؟

10:00 م

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الوكيل الإخباري- يعتبر الموز من أشهر وأسهل الفواكه من حيث التناول، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة، أبرزها الألياف الغذائية التي تحسن الهضم، والمغنسيوم، وقدرته على مد الجسم بالطاقة. اضافة اعلان





رغم فوائده المتعددة، إلا أن هناك فئات ممنوع عنها تناول الموز، لأنه يشكل ضررًا على صحتهم.



قال استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي، إن الموز ليست من الفواكه المسموحة لكل الناس، بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنسيوم.



وأوضح ناجي، أن مرضى الفشل الكلوي، ممنوع عليهم تناول الموز، بسبب احتوائه هلى كميات هائلة من البوتاسيوم، الذي يسبب ضررًا لصحتهم، لافتًا إلى أن الفشل الكلوي درجات من حيث الإصابة، إلا أن الشخص الذي يعاني ولو بنسبة 20% فشل كلوي، ممنوع عليه تناول الموز.



وأشار الدكتور بهاء ناجي، إلى أن كل الفواكه تحتوي على البوتاسيوم، إلا الموز أكثرهم، لذا فهو ممنوع أيضًا على بعض مرضى القلب، وليست كلهم.



وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنه ممنوع على مريض القلب الذي يعاني من تضخم في عضلة القلب، واحتباس للمياه.



وتابع: الموز من الفواكه الغنية بالكالسيوم، لذا أي شخص يعاني من أملاح أوكسلات الكالسيوم التي تتواجد في البول، عليه ألا يتناول الموز، مؤكدًا أنه ليست له أي أضرار آخرى على أي فئة.



واختتم بأن الموز، من الفواكه المفيدة للمعدة وتقي من الإصابة بالحموضة، ويساعد على التخسيس لأنه يحتوي على ألياف غذائية، تزيد الشعور بالشبع، وغني بالفيتامين ب والفيتامين ج، ناصحًا بعدم تناول الموز الذي به بقع داكنة، ويفضل تخزينة في درجة حرارة الغرفة.