فائدة غير متوقعة للسمسم!

الوكيل الإخباري- أصبح معلوما أن الأعصاب هي سبب معظم الأمراض، واتضح أن السمسم فعال في تهدئة الجهاز العصبي المتهيج.

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وتشير الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية، إلى أن السمسم يعزز الجهاز العصبي بفضل احتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم. وقد أظهرت نتائج دراسات عديدة أن الإنسان يفقد خلال فترة الإجهاد بالذات نسبة عالية من المغنيسيوم. وبالإضافة إلى ذلك يشارك المغنيسيوم في العمليات التي تساعد على مكافحة القلق والتوتر العصبي.



ووفقا لها، يحتوي السمسم بالإضافة إلى المغنيسيوم على فيتامينات مجموعة В- B1 وB2 و B3 وB6 الضرورية لحماية الخلايا العصبية وترميمها وتحسين الحالة النفسية.