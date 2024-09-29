 
الأحد 2024-09-29 01:25 م
 
 

فائدة غير متوقعة للسمسم!

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 29-09-2024 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   أصبح معلوما أن الأعصاب هي سبب معظم الأمراض، واتضح أن السمسم فعال في تهدئة الجهاز العصبي المتهيج.

اضافة اعلان

 

وتشير الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية، إلى أن السمسم يعزز الجهاز العصبي بفضل احتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم. وقد أظهرت نتائج دراسات عديدة أن الإنسان يفقد خلال فترة الإجهاد بالذات نسبة عالية من المغنيسيوم. وبالإضافة إلى ذلك يشارك المغنيسيوم في العمليات التي تساعد على مكافحة القلق والتوتر العصبي.

ووفقا لها، يحتوي السمسم بالإضافة إلى المغنيسيوم على فيتامينات مجموعة В- B1 وB2 و B3 وB6 الضرورية لحماية الخلايا العصبية وترميمها وتحسين الحالة النفسية.


ويحتوي السمسم على الأحماض الدهنية بما فيها الدهون الحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والكالسيوم وفيتامين E كما يحتوي على حمض البانثونيك وحمض الفوليك ما يكسبه قيمة غذائية عالية. ولكن يجب تناوله باعتدال (ثلاث ملاعق من السمسم تزود الجسم بنسبة جيدة من حاجته اليومية من هذه العناصر) لأنه غني بالسعرات الحرارية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تحصد 45 جائزة بما في ذلك جائزتان ذهبيتان في حفل توزيع جوائز "International Design Excellence Awards" 2024

وزارة المياه والري

أخبار محلية الحكومة و "الفاو" توقعان اتفاقية لمعالجة ندرة المياه

تعبيرية

طب وصحة توقيت تناول وجباتك.. كيف يؤثر على صحتك؟

g

أخبار الشركات تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة"

القيادي في حزب الله نبيل قاووق

عربي ودولي إسرائيل تؤكد اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق

من المصدر

اقتصاد محلي 1238 باخرة رست بالعقبة 2024

ارشيفية

أخبار محلية دورات وأنشطة متنوعة في لواءي الكورة والوسطية

تعبيرية

فلسطين 11 ألف أسير جديد في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر



 


الأكثر مشاهدة