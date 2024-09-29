فائدة غير متوقعة للسمسم!

ووفقا لها، يحتوي السمسم بالإضافة إلى المغنيسيوم على فيتامينات مجموعة В- B1 وB2 و B3 وB6 الضرورية لحماية الخلايا العصبية وترميمها وتحسين الحالة النفسية.
ويحتوي السمسم على الأحماض الدهنية بما فيها الدهون الحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والكالسيوم وفيتامين E كما يحتوي على حمض البانثونيك وحمض الفوليك ما يكسبه قيمة غذائية عالية. ولكن يجب تناوله باعتدال (ثلاث ملاعق من السمسم تزود الجسم بنسبة جيدة من حاجته اليومية من هذه العناصر) لأنه غني بالسعرات الحرارية.
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