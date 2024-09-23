فائدة غير متوقعة لورق الجوافة.. تعرف عليها

وذكر موقع نيتشرل ساينس، أن فريقا من الجامعة التقنية الفلبينية تتبعوا 28 مركبا مختلفا بأوراق الجوافة لتحليل تفاعلاتها مع عوامل تجلط الدم.
ووجد الفريق أن تلك المركبات تترابط لتثبط نشاط عامل الـCFXIa ليتوقف تأثيره المسبب للتجلط.
وأوضحت الدراسة أن أوراق الجوافة تحارب عامل التجلط الذي لا تركز عليه سائر أدوية الجلطات المتعارف عليها، كما أن محاربة ذلك العامل لا تسبب الآثار الجانبية مثل النزيف المتكرر.
وتحوي مركبات أوراق الجوافة مواد مفيدة كحمض الغاليك والكادتشين الموجود في الشاي أيضا.
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