 
الأحد 2024-10-13 12:22 م
 

فائدة لم تكن بالحسبان لقشر الرمان!

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 12:14 م

الوكيل الإخباري-   يفضل البعض تناول قشر الرمان، اعتقادًا في دوره الفعال للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على بعض الفوائد الصحية الأخرى.. فما حقيقة ذلك؟

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فوائد قشر الرمان
أثبتت نتائج بعض الدراسات أن قشر الرمان يحتوي على العديد من المركبات النباتية مثل مضادات الأكسدة والألياف مما قد يقدم للجسم بعض الفوائد المحتملة التي تتمثل فيما يلي:

- زيادة الشعور بالشبع بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الألياف، وبالتالي الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

- تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

- تعزيز عملية الأيض مما يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية ومن ثم فقدان الوزن.

- تقليل امتصاص الدهون من الطعام، مما يقلل من كمية الدهون المخزنة في الجسم.

هل يمكن استخدام قشر الرمان للتخسيس؟


لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على قشر الرمان من أجل فقدان الوزن، والذي يتطلب اتباع نمط غذائي مخصص مع مماسة الرياضة ولكن قد يساعد الحصول على قشر الرمان على زيادة فرص فقدان الوزن بشرط تناوله ضمن نظام غذائي مناسب. هناك العديد من الطرق لاستخدام قشر الرمان من بينها:

- تناول شاي قشر الرمان، كما يمكن إضافة نكهات مثل النعناع أو الزنجبيل لتحسين الطعم.

- الحصول على مكملات غذائية تحتوي على مستخلص قشر الرمان، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات.

- لا يفضل الإفراط في تناول قشر الرمان خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

 
gnews

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