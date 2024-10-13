فائدة لم تكن بالحسبان لقشر الرمان!

الوكيل الإخباري- يفضل البعض تناول قشر الرمان، اعتقادًا في دوره الفعال للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على بعض الفوائد الصحية الأخرى.. فما حقيقة ذلك؟

اضافة اعلان

فوائد قشر الرمان

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن قشر الرمان يحتوي على العديد من المركبات النباتية مثل مضادات الأكسدة والألياف مما قد يقدم للجسم بعض الفوائد المحتملة التي تتمثل فيما يلي:



- زيادة الشعور بالشبع بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الألياف، وبالتالي الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.



- تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.



- تعزيز عملية الأيض مما يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية ومن ثم فقدان الوزن.



- تقليل امتصاص الدهون من الطعام، مما يقلل من كمية الدهون المخزنة في الجسم.



هل يمكن استخدام قشر الرمان للتخسيس؟