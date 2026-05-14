فاكهة تحارب سرطانات المعدة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة علمية حديثة أن عصير فاكهة النوني، المعروفة علميًا باسم Morinda citrifolia، قد يساهم في تثبيط نمو خلايا سرطان المعدة.





وأشار القائمون على الدراسة إلى أن العديد من الأبحاث السابقة تناولت الفوائد الصحية لنبات النوني، ما دفعهم إلى دراسة تأثير عصيره على خلايا سرطان المعدة لدى فئران التجارب.



وأظهرت النتائج أن العصير يقلل من حيوية الخلايا السرطانية، ويثبط تكاثرها وهجرتها، كما ساهم في إبطاء تطور الورم لدى الفئران.



كما بينت الأبحاث أن عصير هذه الفاكهة يحفّز ما يعرف بـ"الموت الحديدي للخلايا" أو Ferroptosis، وهو نوع من موت الخلايا يرتبط بتراكم الحديد وأكسدة الدهون وتلف الأغشية الخلوية، ويجري حاليًا بحث استخدامه في معالجة الأورام.



وأوضح الباحثون أن هذا التأثير يرتبط ببعض المركبات الموجودة في الفاكهة، مثل الفلافونويدات، ومنها أبيجينين ونارينجينين وكوركومول، إضافة إلى تأثيرها في مسارات الإشارات التي تتحكم بصحة الخلايا.



وتعد فاكهة Morinda citrifolia من الفواكه الموسمية التي تزرع في جنوب شرق آسيا وأستراليا والعديد من المناطق الاستوائية، وقد استخدمت قديمًا في الطب الشعبي، كما تدخل حاليًا في تصنيع المكملات الغذائية على شكل عصائر أو كبسولات.





