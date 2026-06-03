فاكهة تدعم الوظائف الإدراكية وتخفض ضغط الدم لدى كبار السن

الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة مانشستر البريطانية أن مستخلص الرمان قد يساهم في تعزيز الشيخوخة الصحية وتحسين بعض الوظائف الإدراكية لدى كبار السن. اضافة اعلان





وشملت الدراسة، التي استمرت 12 أسبوعاً، مشاركين تراوحت أعمارهم بين 55 و70 عاماً، تناولوا يومياً مكملاً غذائياً غنياً بمادة "البونيكالاجين"، وهي مركب بوليفينولي طبيعي موجود في الرمان.



وقيّم الباحثون تأثير المستخلص على الالتهاب المزمن منخفض الدرجة المرتبط بالتقدم في العمر، إلى جانب ضغط الدم والمؤشرات الحيوية الوعائية والوظائف الإدراكية.



وقالت البروفيسورة غريس فرحات إن النتائج أظهرت أن تناول مستخلص الرمان قد يحسن الأداء الإدراكي، مشيرة إلى أنه قد يشكل استراتيجية واعدة للمساعدة في الحد من التدهور المعرفي لدى كبار السن.



ولفتت إلى أن التحسن كان أكثر وضوحاً في الاختبارات المرتبطة بالتفكير المنطقي والوظائف التنفيذية.



كما سجل المشاركون الذين تناولوا المستخلص انخفاضاً في مستويات بعض مؤشرات الالتهاب، منها الإنترلوكين IL-6 وIL-1β، إضافة إلى تراجع في ضغط الدم الانقباضي.



ويشير الباحثون إلى أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وبعض الاضطرابات التنكسية العصبية.



ويعتزم الفريق البحثي مواصلة الدراسة لتقييم التأثيرات طويلة المدى لمستخلص الرمان، ودراسة دور ميكروبيوم الأمعاء في إنتاج المركبات النشطة بيولوجياً.



