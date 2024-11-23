 
السبت 2024-11-23 10:18 ص
 

فاكهة حارقة للدهون.. احرص عليها فى نظام الرجيم

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 23-11-2024 07:50 ص

الوكيل الإخباري-   هناك الكثير من الأطعمة التي تساعدك على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد خلال رحلتك للوصول إلى الرشاقة. وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة، فإن الفواكه أيضًا يمكنها أن تساعد على التخلص من الدهون وكذلك التخلص من الوزن إذا تم إدخالها في النظام الغذائي بشكل جيد ومرتب.

اضافة اعلان


وأضاف التقرير موضحًا أن الفواكه الصحية يمكنها أن تمد الجسم بالسكريات الصحية المطلوبة طالما تعزز من نسب السكريات في الدم دون ضرر أو إسراف، فضلاً عن أن هناك الكثير من الأنواع قليلة السكر التي تعزز من حرق الدهون وتساعد على نجاح أنظمة الدايت والريجيم.


أطعمة تحرق الدهون:
الجريب فروت الصحي والمفيد، الذي يتميز بسعراته الحرارية المنخفضة، فضلاً عن أنه من الحمضيات التي تشعرك بالشبع لفترات طويلة وتقلل من الرغبة في تناول الطعام.


البطيخ الذي يحتوي على المياه المرطبة للجسم، وكذلك يساعد على نجاح أنظمة الدايت طالما تم تناوله بطريقة متزنة، ولأنه مصدر للفيتامينات الصحية فهو يساعد على التخلص من الوزن الزائد.


الكمثرى الصحية قليلة السكر وكثيرة الفوائد، تعزز من حرق الدهون وتحسن حالة الأمعاء.


التفاح الصحي منخفض السعرات الحرارية، والمعزز للصحة العامة، والذي يحسن بشكل عام من نجاح أنظمة الدايت.


هذه الفواكه الصحية يمكنها أن تقلل من الوزن وتساعد نظامك الغذائي على النجاح والوصول إلى أهدافك.

 

اليوم السابع

 
gnews

أحدث الأخبار

العراق يشهد تعدادا شاملا للسكان هو الأول منذ 37 عاما

عربي ودولي تركيا: نتابع عمليات نقل جماعي للأكراد إلى كركوك

أرشيفية

عربي ودولي رئيسة البرلمان الأوروبي: ما يحدث في ألمانيا اختبار حقيقي لأوروبا بأكملها

آثار القصف على الضاحية الجنوبية

عربي ودولي الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية

زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو

عربي ودولي فنزويلا تفتح تحقيقا بتهمة "الخيانة" بحق زعيمة المعارضة

تعبيرية

اقتصاد محلي قمة جديدة للذهب في الأردن.. وعيار 21 يصل لهذا المستوى!

ا

عربي ودولي البيت الأبيض يعرب عن خشيته من تعاون روسيا وكوريا الشمالية

القيادي في حزب الله طلال حمية

عربي ودولي فجوة أرضية عملاقة وترجيح إسرائيلي باغتيال "الشبح" في لبنان

كيلو البطاطا المستوردة يصل الى 40 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية 20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!



 


الأكثر مشاهدة