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فاكهة شائعة قد تزيد من حدة نوبات الصداع النصفي

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تعبيرية
الثلاثاء، 21-01-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-  يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من آثار الصداع النصفي، لكن الكثير منهم لا يدركون أن بعض الأطعمة قد تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة. الموز، وهو من الفواكه الشائعة في العديد من المنازل، يعد أحد هذه الأطعمة التي قد تسبب الصداع النصفي لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية لمادة "التيرامين".

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يُعتقد أن التيرامين، وهو مادة كيميائية طبيعية توجد في بعض الأطعمة، يمكن أن يثير نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص. وتُعتبر الأطعمة مثل الجبن أيضًا مصدرًا عاليًا لهذه المادة الكيميائية.

 

يتعامل الجسم مع التيرامين عبر إنزيمات تُسمى (MAO)، وإذا كان الجسم لا يُنتج ما يكفي من هذه الإنزيمات، فإن تناول أطعمة غنية بالتيرامين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصداع.


من النصائح المهمة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي تجنب تناول الموز شديد النضوج والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من التيرامين، مثل الجبن.


إن الصداع النصفي، الذي يتميز بألم نابض عادة على جانب واحد من الرأس، يمكن أن يستمر لساعات أو حتى أيام. ورغم أن أسباب الصداع النصفي غير واضحة تمامًا، إلا أن الأطباء حددوا بعض المحفزات التي قد تؤدي إلى حدوثه.

 

 سكاي نيوز 

 
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