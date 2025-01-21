فاكهة شائعة قد تزيد من حدة نوبات الصداع النصفي

يُعتقد أن التيرامين، وهو مادة كيميائية طبيعية توجد في بعض الأطعمة، يمكن أن يثير نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص. وتُعتبر الأطعمة مثل الجبن أيضًا مصدرًا عاليًا لهذه المادة الكيميائية.
من النصائح المهمة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي تجنب تناول الموز شديد النضوج والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من التيرامين، مثل الجبن.
إن الصداع النصفي، الذي يتميز بألم نابض عادة على جانب واحد من الرأس، يمكن أن يستمر لساعات أو حتى أيام. ورغم أن أسباب الصداع النصفي غير واضحة تمامًا، إلا أن الأطباء حددوا بعض المحفزات التي قد تؤدي إلى حدوثه.
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