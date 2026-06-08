فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة - صورة

الوكيل الإخباري- البرقوق الأحمر من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويزداد الاهتمام به مع انتشار الوعي بأهمية الغذاء الصحي، إذ يحتوي على مضادات أكسدة وألياف وفيتامينات ومعادن أساسية، ما يجعله مفيدًا لصحة القلب والهضم والمناعة والمساعدة في ضبط سكر الدم. كما تشير دراسات إلى أنه قد يساهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

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فوائد البرقوق الأحمر في مكافحة الالتهابات وحماية الخلايا

يتميز البرقوق الأحمر بمركبات الأنثوسيانين القوية المضادة للأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، كما تدعم صحة الأوعية الدموية.



البرقوق الأحمر وتحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد البرقوق على تحسين حركة الأمعاء بفضل الألياف ومادة السوربيتول، ما يجعله مفيدًا في حالات الإمساك، كما يدعم البكتيريا النافعة ويحسن صحة الجهاز الهضمي

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فوائد البرقوق الأحمر لمرضى السكري وتنظيم سكر الدم

رغم احتوائه على سكريات طبيعية، إلا أن الألياف فيه تبطئ امتصاص السكر، ما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز وتقليل خطر السكري من النوع الثاني.



كيف يدعم البرقوق الأحمر صحة القلب؟

يحتوي على البوتاسيوم والبوليفينولات التي تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، وقد تساهم في تقليل الكوليسترول الضار.



فوائد البرقوق الأحمر للعظام والمناعة

يساعد في دعم صحة العظام وتقليل فقدان الكتلة العظمية، كما يعزز المناعة بفضل فيتامين C ودوره في حماية الخلايا ودعم إنتاج الكولاجين.



فوائد البرقوق الأحمر لخسارة الوزن

يُعد منخفض السعرات وغنيًا بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتقلل تناول الطعام، ما يجعله مناسبًا للأنظمة الغذائية الصحية.



أفضل طريقة لتناول البرقوق الأحمر

يفضل تناوله طازجًا مع القشرة للاستفادة من مضادات الأكسدة، ويمكن إضافته للسلطات أو الزبادي، مع الاعتدال في الكمية لتجنب أي اضطرابات هضمية.