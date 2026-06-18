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فاكهة صيفية شهيرة قد تربك جسمك إذا أكثرت منها

fewe
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   رغم فوائده الصحية، قد يؤدي الإفراط في تناول البطيخ خلال فصل الصيف إلى بعض المشكلات الصحية، ما يستدعي الانتباه إلى الكميات المستهلكة.

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ومن أبرز علامات الإفراط في تناوله: اضطراب ضربات القلب نتيجة ارتفاع البوتاسيوم، ومشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإسهال وتقلصات المعدة، إضافة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.


كما قد يسبب البطيخ أعراض حساسية، ونوبات صداع نصفي لدى من يعانون من التحسس تجاهه، وفي حالات نادرة قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى تغير لون الجلد بسبب احتوائه على الكاروتينات.


وينصح الخبراء بالاكتفاء بما بين كوب ونصف وكوبين يومياً للحصول على فوائده وتجنب آثاره الجانبية المحتملة.

 
 


gnews

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