فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟

الوكيل الإخباري- يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في تقليل خطر أمراض القلب، وبين الخيارات المتاحة تبرز بعض الفواكه بخصائص غذائية تدعم هذا الهدف بشكل مباشر.



ويشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن الأفوكادو يُعد من أبرز الفواكه المرتبطة بتحسين صحة القلب، حيث أظهرت دراسات أن تناوله يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.



وتوضح البيانات أن ثمرة أفوكادو واحدة تحتوي على نحو 13.5 غرام من الألياف، وهي كمية تفوق ما يوجد في بعض الحبوب الكاملة، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في تناول الطعام.

كما يحتوي الأفوكادو على دهون صحية أحادية ومتعددة غير مشبعة، تساهم في خفض الكوليسترول الضار ودهون الدم، مع دعم مستويات الكوليسترول الجيد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة الأوعية الدموية.



فوائد تتجاوز القلب

وتشير المعطيات إلى أن الأفوكادو غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل فيتاميني C وE، التي تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان مرتبطان بأمراض القلب.



كما يوفر الأفوكادو معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف العضلات، بما في ذلك عضلة القلب.