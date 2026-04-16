الخميس 2026-04-16 10:17 ص

فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟

الأفوكادو
 
الخميس، 16-04-2026 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في تقليل خطر أمراض القلب، وبين الخيارات المتاحة تبرز بعض الفواكه بخصائص غذائية تدعم هذا الهدف بشكل مباشر.

ويشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن الأفوكادو يُعد من أبرز الفواكه المرتبطة بتحسين صحة القلب، حيث أظهرت دراسات أن تناوله يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتوضح البيانات أن ثمرة أفوكادو واحدة تحتوي على نحو 13.5 غرام من الألياف، وهي كمية تفوق ما يوجد في بعض الحبوب الكاملة، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في تناول الطعام.
كما يحتوي الأفوكادو على دهون صحية أحادية ومتعددة غير مشبعة، تساهم في خفض الكوليسترول الضار ودهون الدم، مع دعم مستويات الكوليسترول الجيد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة الأوعية الدموية.

فوائد تتجاوز القلب

وتشير المعطيات إلى أن الأفوكادو غني أيضًا بمضادات الأكسدة مثل فيتاميني C وE، التي تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان مرتبطان بأمراض القلب.

كما يوفر الأفوكادو معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف العضلات، بما في ذلك عضلة القلب.


ورغم هذه الفوائد، فإن تأثير الأفوكادو يظل جزءًا من نمط غذائي متكامل، إذ إن تناوله وحده لا يكفي للوقاية من أمراض القلب دون مراعاة بقية العوامل مثل النشاط البدني وتقليل الدهون الضارة.

ومن المهم التمييز بين الارتباط والسببية، إذ إن ارتباط استهلاك الأفوكادو بانخفاض مخاطر القلب لا يعني أنه العامل الوحيد المسؤول، بل يعكس غالبًا نمط حياة صحيًا متكاملًا.

وفي النهاية، يمكن إدراج الأفوكادو ضمن نظام غذائي متوازن كخيار عملي لدعم صحة القلب، خاصة عند استبداله بالدهون غير الصحية.

 
 


أحدث الأخبار

يوتيوب ميوزك" يطلق تصميماً يسهّل المهام المتعددة

تكنولوجيا "يوتيوب ميوزك" يطلق تصميماً يسهّل المهام المتعددة

ب

عربي ودولي الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار لا يختلف كثيرا عن ظروف الحرب

‏ميناء العقبة للخدمات البحرية يحتفي بيوم العلم بتزيين قاطراته

أخبار محلية ‏ميناء العقبة للخدمات البحرية يحتفي بيوم العلم بتزيين قاطراته

تجارة اربد: العلم الأردني رمز للعزة والكرامة

أخبار محلية تجارة اربد: العلم الأردني رمز للعزة والكرامة

فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟

طب وصحة فاكهة واحدة قد تعزز صحة القلب بوضوح.. ما هي؟

العلم الأردني بين الدستور والتاريخ .. مواصفات ودلالات لا تتغير

أخبار محلية العلم الأردني بين الدستور والتاريخ .. مواصفات ودلالات لا تتغير

نانسي عجرم

فن ومشاهير بعد تعليق عملها الفنيّ... قرار جديد من نانسي عجرم

رئيس الوزراء: بفخر واعتزاز نحتفل اليوم بعلمنا الأردني

أخبار محلية رئيس الوزراء: بفخر واعتزاز نحتفل اليوم بعلمنا الأردني



 
 






الأكثر مشاهدة

 