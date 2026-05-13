الأربعاء 2026-05-13 10:40 ص

فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر

فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-05-2026 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد معهد بحثي فرنسي بأن تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر، بعد تسجيل عدة إصابات مرتبطة بالفيروس.اضافة اعلان


وفي هذا السياق، قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، إنه لا توجد حتى الآن تأكيدات بشأن ما إذا كانت سلالة فيروس هانتا المرتبطة بتفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية "هونديوس" قد تحورت، مشيرة إلى أن المسؤولين "يشعرون بقدر من الاطمئنان".

وأضافت أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: "هناك أمور لا نعرفها عن هذا الفيروس، وليس لدينا حتى الآن التسلسل الكامل الذي يسمح لنا بالقول بثقة إن الفيروس لم يتحور، رغم شعورنا بقدر من الاطمئنان حتى الآن".

من جانبه، قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن عمل السلطات الصحية "لم ينته بعد"، رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من 100 راكب وعضو طاقم من السفينة "إم في هونديوس"، التي شهدت تفشي فيروس هانتا خلال الأسابيع الأخيرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر

طب وصحة فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر

ب

خاص بالوكيل الأوبئة: سيناريوهات احترازية للتعامل مع أي حالات لفيروس هانتا ولا إجراءات على المعابر الحدودية في الأردن

ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل

تكنولوجيا ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل

المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وعمارة في صويلح

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في الجيزة وعمارة في صويلح

لقطات مرعبة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو من سقوط قاتل في كولومبيا - فيديو

منوعات لقطات مرعبة تنتهي بمعجزة.. طفل ينجو من سقوط قاتل في كولومبيا - فيديو

هل يعوض النشاط البدني ضرر الجلوس الطويل؟

منوعات هل يعوض النشاط البدني ضرر الجلوس الطويل؟

المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء

أخبار محلية المياه تطلق أول برنامج تدريبي لحكيمات المياه في منطقة علان / البلقاء

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي بيروت



 
 






الأكثر مشاهدة

 