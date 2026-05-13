فرنسا تحذر: تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر

10:29 ص

الوكيل الإخباري- أفاد معهد بحثي فرنسي بأن تفشي فيروس هانتا قد يستمر لأشهر، بعد تسجيل عدة إصابات مرتبطة بالفيروس. اضافة اعلان





وفي هذا السياق، قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، إنه لا توجد حتى الآن تأكيدات بشأن ما إذا كانت سلالة فيروس هانتا المرتبطة بتفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية "هونديوس" قد تحورت، مشيرة إلى أن المسؤولين "يشعرون بقدر من الاطمئنان".



وأضافت أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: "هناك أمور لا نعرفها عن هذا الفيروس، وليس لدينا حتى الآن التسلسل الكامل الذي يسمح لنا بالقول بثقة إن الفيروس لم يتحور، رغم شعورنا بقدر من الاطمئنان حتى الآن".



من جانبه، قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن عمل السلطات الصحية "لم ينته بعد"، رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من 100 راكب وعضو طاقم من السفينة "إم في هونديوس"، التي شهدت تفشي فيروس هانتا خلال الأسابيع الأخيرة.





