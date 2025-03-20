فصيلة دم أصحابها أكثر عرضة للدغات القراد

الوكيل الإخباري- توصل علماء من جامعة "ماساريك" التشيكية إلى اكتشاف زمرة الدم الذي يعاني أصحابها أكثر من غيرهم من لدغات القراد.



وتبعا لمجلة Annals of Agricultural and Environmental Medicine فإن العلماء في الجامعة أجروا دراسة لمعرفة العوامل الكيميائية والحيوية التي تفسر انجذاب القراد لأشخاص أكثر من غيرهم، ومن بين العوامل التي تمت دراستها هي تأثير زمرة دم الإنسان على هذا الأمر.

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وخلال الدراسة قام العلماء بعزل مجموعة من قراد من نوع Ixodes ricinus في بيئة مخبرية، وأتاحوا لتلك الحشرات إمكانية الوصول لعينات دم من زمر مختلفة، وأظهرت النتائج أن القراد كان ينجذب في كل مرة إلى الزمرة A (II)، وبتكرار التجربة أكثر من 100 مرة أظهرت الحشرات رد فعل مماثل.



وأشار الباحثون إلى أن حشرة القراد تعتبر من الحشرات الصغيرة التي قد يتعرض الناس للدغاتها عن التواجد في الطبيعة أو في الأماكن ذات الرطوبة العالية، وهذه الحشرات قد تنقل إلى الإنسان طفيليات خطيرة مثل الطفيليات مثل فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقراد، والذي يمكن أن تسبب الإصابة به تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي ومن المحتمل أن تسبب إعاقة للشخص المصاب أو وفاته في بعض الحالات.



وتشمل أعراض مرض التهاب الدماغ الذي ينقله القراد الحمى والغثيان والصداع وحساسية الضوء والنعاس الشديد، وقد تظهر على هيئة نوبات صرع او فقدان للوعي أحيانا.



وقد تسبب لدغات القراد أحيانا الإصابة بما يعرف بـ"داء لايم"، وهو مرض بكتيري يمكن الاستدلال عليه من خلال ظهور بقع حمراء على الجلد تتسع وتسبب الحكة، وبعد أيام من الإصابة بهذا المرض تظهر على المريض أعراض مثل الحمى والصداع وآلام الأطراف وتشنجات العضلات وصعوبة في الكلام.

RT