"فلوريد الفضة".. حل جديد لتسوس أسنان الأطفال

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة سريرية أمريكية واسعة أن مادة فلوريد الفضة ثنائي الأمين (SDF) قد تكون علاجًا فعالًا ومنخفض التكلفة لإيقاف تسوس الأسنان لدى الأطفال، دون الحاجة إلى الحفر أو الحقن أو التخدير.

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وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية طب الأسنان بجامعة ميشيغان ونُشرت في مجلة JAMA Pediatrics، 830 طفلًا دون سن السادسة، حيث أظهرت النتائج أن استخدام السائل بتركيز 38% كل ستة أشهر ساعد في إيقاف التسوس النشط في أكثر من نصف الأسنان المصابة.



وأكد الباحثون أن العلاج آمن للأطفال بدءًا من عمر عام واحد، ويتم تطبيقه بطلاء السن المتضررة بكمية صغيرة من السائل.