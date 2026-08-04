"فلوريد الفضة".. حل جديد لتسوس أسنان الأطفال

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية طب الأسنان بجامعة ميشيغان ونُشرت في مجلة JAMA Pediatrics، 830 طفلًا دون سن السادسة، حيث أظهرت النتائج أن استخدام السائل بتركيز 38% كل ستة أشهر ساعد في إيقاف التسوس النشط في أكثر من نصف الأسنان المصابة.
وأكد الباحثون أن العلاج آمن للأطفال بدءًا من عمر عام واحد، ويتم تطبيقه بطلاء السن المتضررة بكمية صغيرة من السائل.
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